Auf stolze 135 Meter bringt es das zweithöchste Riesenrad Europas. Bis zu 40 Kilometer weit reicht der Blick von oben, und ganz London liegt dem Millennium Wheel zu Füßen. So ist das im Jahr 2000 eröffnete London Eye längst zur Architekturikone avanciert.

Das London Eye dreht sich am Südufer der Themse, ganz in der Nähe der Westminster Bridge. Eine Runde dauert etwa 30 Minuten und bietet ständig wechselnde Perspektiven und beste Aussichten auf Top-Attraktionen wie Big Ben, die Houses of Parliament oder den Buckingham Palace. Die 32 gläsernen Gondeln für jeweils 25 bis 28 Fahrgäste sollen die 32 Londoner Stadtbezirke repräsentieren.

Gut zu wissen: Tickets für das London Eye müssen im Voraus online gebucht werden. Der nächstgelegene Bahnhof ist Waterloo, aber auch Charing Cross, Westminster und Embankment sind nicht weit.