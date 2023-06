In Singapur kann man sich dank der großen ethnischen Vielfalt im Stadtstaat jeden Tag auf eine kleine Weltreise begeben. Vor allem der Besuch des quirligen Little India ist ein Fest für alle Sinne.

Wow, was für eine Atmosphäre, was für ein Trubel! Frauen tragen Sari, Männer Turbane oder die typischen Beinkleider Lunghi und Dhoti. Dazu Geschäfte voller reich verziertem Goldschmuck, Düfte aus Gewürzläden und Curry-Garküchen, kunterbunte, hängende Girlanden, Gebetsgesänge aus Tempeln und Bollywood-Musik aus den Friseursalons – in Singapurs Little India fühlt man sich wirklich, als wäre man mitten in Indien.Doch wo mit einem Streifzug anfangen? Am besten, man lässt sich durch den Lebensmittelmarkt Tekka Centre, die Serangoon Road bis zum Temple of 1000 Lights mit einem 15 Meter hohen Buddha treiben. Die Marktstände in der Syed Alawi Street sind am eindrucksvollsten bei Sonnenuntergang.Eine Shopping-Erfahrung sondergleichen ist das Mustafa Centre. Das riesige Einkaufszentrum ist rund um die Uhr geöffnet und verkauft einen überaus eklektischen Mix aus über 300.000 Artikeln, darunter Schönheitsprodukte, Schmuck, Lebensmittel, Gewürze, Bekleidung und Elektronik – ein echtes Erlebnis für Nachtschwärmer und Schnäppchenjäger.Natürlich sollte in Little India der Genuss der indischen Küche nicht zu kurz kommen. Eines der vielen Kultgerichte im Löwenstaat heißt Scissors Cut Curry Rice: Weißer Reis wird dabei mit unterschiedlichen Zutaten, unter anderen aus frittierten Streifen aus Schweinekotelett sowie Kohl und Eiern zubereitet und mit einer dicken Currybratensoße überzogen. Beste Adresse dafür ist das kleine Lokal Beach Road Scissor Cut Curry Rice in der Jalan Besar.Für seine südindischen Spezialitäten ist das Banana Leaf Apolo in der Race Course Road berühmt. Bekannteste Delikatesse ist das Fischkopfcurry mit Okraschoten, Auberginen und Tomaten. Unbedingt besuchen sollte man auch die kleinen Marktstände in den engen Gassen, die Snacks wie Murukku (herzhafte Cracker) oder Roti Prata (runde Pfannkuchen) anbieten.Tipp: An hinduistischen Feiertagen wie dem Lichterfest Deepavali (normalerweise im Oktober oder November) oder dem Erntedankfest Ponggal (Mitte Januar) ist ein Besuch von Little India besonders spannend. Gut zu wissen: Der Hinduismus in Singapur lässt sich bis in das 7. Jahrhundert zurückverfolgen, als Singapur Temasek hieß und ein bedeutender Handelsposten des Srivijayan-Reiches war.