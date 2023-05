Geschichtsträchtiger und außergewöhnlicher kann man wohl nicht speisen, und ein Hauch von Abenteuer ist in diesem unterirdischen Restaurant in Madrid auch mit dabei. Es liegt ganz zentral nur ein paar Schritte südlich der Plaza Mayor.

Das Restaurant mit dem langen Namen Las Cuevas de Luis Candelas befindet sich in just jenen alten Gewölben, in denen sich um 1800 einer der meistgesuchten Männer der Stadt, Luis Candelas, versteckt hielt und von hier seine Raubzüge plante. Candelas war einer der berühmtesten Banditen Madrids und griff mit seinen Männern Postkutschen an und raubte Ladenlokale aus.

Die Kellner tragen das Outfit, das schon die Räuber Candelas einst getragen haben sollen. Auf der Speisekarte stehen Spezialitäten aus Madrid und ganz Spanien – definitiv einen Besuch wert. Wer nicht bis zum Abendessen bleiben möchte, kann auch nur ein paar Häppchen zu einem Glas Rotwein genießen.