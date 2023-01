Chiles "Kleiner Süden" mit seinen Seen, Flüssen und Vulkanen ist das reinste Outdoor-Paradies. Die Auswahl reicht von Rafting und Ziplining über Kajakfahren, Baden und Segeln bis zu Reiten, Mountainbiking, Trekking und Skifahren. Das Gebiet erstreckt sich südlich von Santiago und reicht bis nach Patagonien.

Besonders beliebt bei Sport- und Abenteuerbegeisterten sind der Seebadeort Pucón zu Füßen des Villarrica-Vulkans und die Skizentren in der Kordillerenregion von Chillán. Der Llanquihue-See nahe Puerto Montt punktet mit himmlischer Ruhe und wilder Natur, mit Stränden, Wäldern und Vulkanpanoramen. Rund um den See haben sich einst viele deutschstämmige Einwanderer angesiedelt; besonders stark zeigt sich ihr Einfluss in Puerto Varas: in der Architektur ebenso wie in den Handwerkskünsten, in der Gastronomie und im Bier.Apropos: Die traditionellen Märkte der Region bieten die verlockende Gelegenheit, die Küche der Mapuche-Indianer kennenzulernen – den wilden Lachs, der hier auf den Tisch kommt, wird man so schnell nicht vergessen. Und wer die heiligen Bäume der Mapuche in Bestform erleben möchte, sollte den Conguillio-Nationalpark nahe Pucón in den Anden besuchen; seine Spezialität sind nämlich gewaltige, 1000 Jahre alte Araukarien.ein nächtliches heißes Bad in einer der vielen Naturthermen, zum Beispiel in Los Pozones, 36 Kilometer von Pucón entfernt.