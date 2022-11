Der riesige Teppich aus Teide-Sand auf dem Rathausplatz ist die Hauptattraktion beim Fronleichnam von La Orotava. Überwältigende Blumenteppiche schmücken dann auch die umliegenden Straßen der kolonialen Altstadt.

Das Fronleichnamsfest (Corpus Cristi) ist ein Höhepunkt in Teneriffas Festkalender und wird – meist im Juni – in vielen Orten groß gefeiert, am berühmtesten ist jedoch der Fronleichnam von La Orotava (nächster Termin 15.-18.Juni 2023). Den großen Sandteppich auf der Plaza del Ayuntamiento kann man am Oktavtag, das heißt am achten Tag nach Fronleichnam, bestaunen. Er stellt verschiedene religiöse Motive dar und wird mit dem bunten Sand aus dem Nationalpark El Teide "gemalt". Bis zu 41 Farbtöne, von Grün über Rot und Gelb bis hin zu Schwarz, bringt die Natur in dem vulkanischen Gelände um den höchsten Berg Spaniens, den Teide (3718 Meter) zustande.

Sehenswert ist La Orotava auch jenseits des berühmten Festes. Die Altstadt konnte in ihrer Gesamtheit bewahrt werden und steht heute unter Denkmalschutz. In vielen Straßen ist auch das historische Kopfsteinpflaster bis heute erhalten. Hervorzuheben sind neben der Kreuzwegkapelle die Kirchen Iglesia de San Agustín und Iglesia de Santo Domingo sowie das frühere Kloster von San Benito Abad. Die Plaza de la Constitución mit ihren Parkbänken lädt ein zum süßen Nichtstun mit Kolonialflair oder zum Einkehren in die Bar, die in den verspielten Pavillon-Kiosk in der Mitte des Platzes eingezogen ist.

Die Ruta de Los Molinos beginnt im Stadtteil Villa de Arriba und führt zu neun Wassermühlen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Bei einigen sind noch die alten gemauerten Kanäle erhalten, durch die das Wasser floss.

Extra-Tipp: Im November findet in La Orotava regelmäßig das dreitägige Kurzfilmfestival Festival de Cortos statt.