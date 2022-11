Die frühere Hauptstadt der Insel diente einst als Modell für Kolonialstädte wie Havanna, Lima oder Cartagena de Indias. Der Grundriss aus dem 15. Jahrhundert ist bis heute fast vollständig erhalten. Nur folgerichtig, dass La Laguna Unesco-Weltkulturerbe ist. Dem bunten Leben tut das keinen Abbruch.

Museal geht es in La Laguna mitnichten zu, sondern so lebendig, wie es für spanische Städte typisch ist. Außerdem ist La Laguna eine traditionsreiche Universitätsstadt und das Ambiente entsprechend jung und heiter. Unzählige Geschäfte, Cafés und Tascas – so werden die Bars auf Teneriffa genannt – reihen sich hier aneinander. Perfekt für den entspannten Einkaufsbummel und zum Flanieren, zumal die wichtigsten Straßen im Zentrum Fußgängerzone sind. Herrenhäuser und Paläste, Klöster und Kirchen erzählen von der glanzvollen Vergangenheit der Insel.

Zu den Highlights bei der Sightseeing-Tour zählen die restaurierte Kathedrale, die Kirche La Concepción und das Franziskanerkloster Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, aber auch die schattige Plaza del Adelantado mit dem prachtvollen Palacio de Nava aus dem 16. Jahrhundert oder die kanarisch anmutende Casa de los Capitanes mit dem Rathaus und dem Internationalen Zentrum für die Erhaltung des Kulturerbes (CICOP).