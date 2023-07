Tempel, Teehäuser, Handwerkskunst und legendäre Unterhaltungskünstlerinnen: Die alte Kaiserstadt ist – mit sage und schreibe 17 Unesco-Welterbestätten – Japans Kulturzentrum und gehört zum Pflichtprogramm einer jeden Japan-Reise.

Unsplash

Eine besondere Erscheinung: eine Geisha in den Gassen des Gion-Viertels.

Kyotos Unterhaltungskünstlerinnen

Wenn Tokio für Fortschritt steht, dann steht Kyoto für Tradition. Eine Ewigkeit war die Metropole das Zentrum Japans, weit über 1100 Jahre, genauer gesagt von 794 bis 1868. Hunderte Paläste, buddhistische Tempel und Shinto-Schreine gibt es hier, und kein Gebäude ist höher als 60 Meter. Da ist der protzige Goldene Pavillon oder der buddhistische Kiyomizu-dera-Tempel, der – typisch Japan! – auch shintoistische Schreine beherbergt und von dessen riesiger Holzbühne man auf die alte Kaiserstadt blickt.Nahe dem Kiyomizu-dera-Tempel ist der Jishu-jinja-Schrein einem Gott der Liebe geweiht. Zwei mythische Steine spielen dort Schicksal: Wer mit geschlossenen Augen den Weg vom einen zum anderen findet, soll sich, so der Glaube, bald verlieben. Tipp: Im Tempel Taizo-in, der für seine facettenreiche Gärten bekannt geworden ist, werden Einführungen in die traditionellen Künste der Inselnation angeboten, von der Meditation bis zur Teezeremonie.Apropos: Von Keramik über Kalligrafie und Seidenstickerei bis zu Metallarbeiten – das alte Kunstgewerbe ist in Kyoto stark präsent. Das zeigt sich im Nationalmuseum und im Handwerksviertel Gojo ebenso wie etwa im historischen Museum zur Textil- und Kimono-Herstellung Nishijin. Seit über einem Jahrtausend ist die alte Kaiserstadt das Zentrum der Kimono- und Textilproduktion in Japan. Im interaktiven Museum darf man sogar in eine zwölfschichtige Kimono-Version schlüpfen und anschließend in der traditionellen Tracht durch die Straßen Kyotos schlendern. Ansonsten locken Galerien, Modeschauen, Geschäfte und Webkurse. Außerdem erhält man Einblicke in die Seidenraupenzucht.Ein Kyoto-Besuch wäre ohne einen Streifzug durch das historische Vergnügungsviertel Gion nicht komplett. Hier, wo sich in den Holzhäusern oft Teehäuser und Restaurants verbergen, kann man schon mal einer Geisha über den Weg laufen – in einen feinen Seidenkimono gekleidet, mit Geta-Holzsandalen an den Füßen, in Gesicht und Nacken weiß geschminkt.Geishas (in Kyoto auch Geiko genannt) sind eine Kulturinstitution Japans und werden jahrelang in der Kunst der Unterhaltung – Tanz, Gesang, Instrumente, Schauspiel, Konversation, Teezeremonie, Kalligrafie und vieles mehr – ausgebildet. Ihr Mythos und Bekanntheitsgrad sind derart groß, dass sie – wenn einmal gesichtet – von Touristen belagert werden, weshalb die Stadt inzwischen übereifrige Urlauber dazu ermahnt, die Damen nur mit ihrer Erlaubnis zu fotografieren und nicht anzufassen.Wer herangehende Geishas einmal in Aktion erleben möchte: Die Gion Corner in der Yasaka Hall ist für ihre täglichen Tanzaufführungen durch Maikos (eine Geisha in der Ausbildung) bekannt. Auch zu bestimmten Musikinstrumenten wie Laute und Flöte, der Kunst des Blumenarrangierens (Ikebana) oder zur Teezeremonie finden hier Veranstaltungen statt.