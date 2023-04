Wo in der Antike die Stadt Neapolis unter der Herrschaft von Ephesos stand, liegt heute Kusadasi mit Marina und Kreuzfahrthafen, ausgedehnten Stränden, üppigem Nachtleben und einer Fülle von attraktiven Ausflugszielen.

In den Cafés und Restaurants am Hafen treffen sich Einheimische wie Touristen. Das Wahrzeichen der 120.000-Einwohner-Stadt, die Burg auf der vorgelagerten Taubeninsel, die über einen Damm mit dem Festland verbunden ist, liegt ganz in der Nähe. Und die Fußgängerzone im Herzen der Stadt ist auch nicht weit. Sehenswert sind etwa das alte Stadttor und die Karawanserei von Kusadasi. Kusadasi steht aber auch für flirrendes Nachtleben mit vielen Bars, Clubs und Diskotheken.

Rund um Kusadasi gibt es etliche All-Inclusive-Anlagen und einige feinsandige Strände, zum Beispiel den City Beach mit Blick auf die Kreuzfahrtschiffe und den Ladies Beach, zwei Kilometer außerhalb. Sechs Kilometer südlich der Stadt erstreckt sich der 18 Kilometer lange, flach abfallende Long Beach, der bis an den Dilek-Nationalpark reicht.

Ausflugstipps: die antike Stadt Ephesos, 20 Kilometer nördlich von Kusadasi, die Ruinen mit Milet mit großem Amphitheater und römischen Bädern, 50 Kilometer südlich, und der imposante Appollon-Tempel in Didim, 100 Kilometer südlich, sowie 200 Kilometer östlich von Kusadasi die in Jahrtausenden durch Thermalquellen entstandenen Kalkterrassen von Pamukkale, die zusammen mit der antiken griechischen Stadt Hierapolis zum Unesco-Weltkulturerbe zählen.

Anreise: Kusadasi liegt 100 Kilometer südlich von Izmir. Der Transfer vom Flughafen Izmir nach Kusadasi dauert etwa anderthalb Stunden.