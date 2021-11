Unesco-Welterbe: der El-Güegüense-Tanz.

Die Indios und die Spanier, die geflüchteten Sklaven aus der Karibik und auch die Engländer, sie alle haben mitgestrickt an der bunten Vielfalt, mit der Nicaragua in Sachen Kultur und Genuss heute auftrumpfen kann.

Geigen, Gitarren und Trommeln sorgen für satten Sound, bunt kostümierte Tänzer hinter Masken wirbeln umeinander, und die ganze Stadt schaut zu: Der El-Güegüense-Tanz ist der unumstrittene Höhepunkt der alljährlichen Fiesta de San Sebastián, der großen Party zu Ehren des Schutzpatrons von Diriamba. Das satirische Straßenspektakel, das einst als Protest gegen die spanischen Kolonialherren begann, hat die Unesco mit dem Titel "Immaterielles Welterbe" gewürdigt.



Garifuna-Fiesta in Pearl Lagoon an der Karibikküste.

Tanzen mit Tradition und Auszeichnung

Koloniale Perle: Granada, die älteste Stadt des Landes.

Kolonialromantik versus Revolutionsgeschichte

Gourmetqualität: Nicaraguas Hochlandkaffee.

Töpfern mit Tradition: beim Festival de Polkas y Mazurcas in Jinotega.

Naive Malerei trifft magischen Realismus

Türkisblaues Paradies: Nicaraguas Karibikküste.

Schlemmen mit Familienanschluss

Nicaraguas Festkalender ist immer für eine Überraschung gut, und die Kontraste sind extra scharf. Wer sich etwa zum Frühlingsfest Palo de Mayo nach Bluefields an die Karibikküste begibt, wird sich die Augen reiben angesichts der geballten afro-karibischen Sinnlichkeit, mit der hier getanzt wird. Die Karibikküste ist die Heimat der Garifunas, der Nachkommen jener Sklaven, die einst von den karibischen Inseln nach Nicaragua gekommen sind und nicht nur ihr afrikanisches Erbe, sondern auch die Kultur und Sprache der Karibikvölker im Gepäck hatten. Die Garifunas leben auch an den Küsten von Belize, Guatemala und Honduras, und allen gemeinsam hat die Unesco den Welterbetitel für ihre Sprache, ihre Tänze und ihre Musik verliehen. "Die Garifunas sind einfach ein Phänomen", sagt auch Nicaragua-Experte Andreas M. Gross von der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika: "ob das die Musik ist oder ob das die Rituale sind mit ihren Schamanentraditionen, wo das Afrikanische mit dem Indianischen fusioniert und das Christliche noch mitnimmt".Apropos christlich: Auch die Spanier haben Nicaragua ein paar hochkarätige Schätze hinterlassen, zum Beispiel die Kathedrale von León, Unesco-Weltkulturerbe ebenso wie die Ruinen des alten León, das vor mehr als 400 Jahren zuerst beim Ausbruch des Momotombo und dann vollständig von einem Erdbeben zerstört wurde. Granada, die älteste Stadt des Landes, hat ihre koloniale Pracht ebenfalls den Spaniern zu verdanken, und auch andernorts in Nicaragua setzt die Architektur der alten Welt charmante Akzente.Nicaragua hat aber auch eine ganz andere, rustikale Seite. Besonders ländlich gibt sich der Norden des Landes, wo sich viele kleine Bauernhöfe und Farmen in den Bergen um den Kaffee verdient machen, mit dem Nicaragua mittlerweile internationale Anerkennung erntet. Gut für Besucher: Agrotourismus ist hier ein großes Thema und die ideale Gelegenheit, um die Sitten und Gebräuche der Einheimischen hautnah zu erleben. Auch wer den Hauch der Geschichte spüren möchte, ist im Norden richtig, denn genau hier begann Guerillaführer Augusto César Sandino vor rund 100 Jahren seinen Kampf gegen die US-Besatzung. Weiter erzählt wird die Geschichte dann übrigens in Nicaraguas Revolutionsmuseum in León.Standgehalten hat den Wirren der Geschichte das traditionelle Kunsthandwerk Nicaraguas, und es floriert dieser Tage. Zwischen Managua und Granada wimmelt es nur so von Dörfern, wo die alten Handwerkskünste lebendig geblieben sind. Das Spektrum reicht von Hängematten über Schaukelstühle und Keramik bis zu Lederwaren. Bekannt für seinen Kunsthandwerkermarkt ist das Städtchen Masaya. Und auch die Pueblos Blancos (Weiße Dörfer) südlich von Managua, vor allem San Juan de Oriente, versprechen fette Beute bei der Suche nach Souvenirs. Fast schon so etwas wie eine Künstlerkolonie sind die Inseln im Solentiname-Archipel im Nicaraguasee. "Dort hat sich aus einer bäuerlichen naiven Malerei etwas entwickelt, was schon um einige Takte über dem traditionellen Niveau liegt", sagt Gross. Diese Kunstwerke schaffen es auch in große Ausstellungen, und viele dieser Bilder sehen für den Lateinamerika-Kenner so aus, "wie García Márquez schreibt – immer so ein bisschen am Rande des magisch Verzauberten."Wie die Nicas – so nennen sich die Menschen im Land selbst – so ticken, das können Besucher schon bei einem einfachen Restaurantbesuch erleben. "Die Lokale sind meistens klein und in Familienbesitz", sagt Gross, "das ist immer persönlich, immer nett." Und was kommt auf den Tisch? Wie überall in Mittelamerika gibt es auch in Nicaragua in allen Lebenslagen Reis mit Bohnen (Arroz con frijoles). "Schmeckt hervorragend", so das Urteil von Gross, und die Bohnenvarianten seien geradezu unendlich. Dazu gibt es Gemüse, gebratene Bananen und Rind- oder Schweinefleisch und viel Geflügel. An der Karibikküste mischen Kokosnuss, Yucca und reichlich Seafood mit – von Krabbensuppe auf den Corn Islands über Hummer in Kokosnusssauce in Pearl Lagoon bis zum Garnelencocktail in Bilwi. Ebenfalls nicht zu verachten: Nicaragua ist für Gross auch in puncto Essen ein sicheres Land. "Man isst nicht nur gut, man isst auch sauber."