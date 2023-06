Zu den größten Nationalparks Afrikas gehört der rund 20.000 Quadratkilometer große Krüger-Nationalpark im Nordosten Südafrikas. Er ist die Heimat von Elefanten, Nashörnern, Büffeln, Löwen und Leoparden sowie einer riesigen Schar weiterer Tiere.

Der Krüger-Nationalpark erstreckt sich vom Crocodile River im Süden bis zum Limpopo, dem Grenzfluss zu Simbabwe, im Norden. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 350 Kilometer, in Ost-West-Richtung ist der Park durchschnittlich 54 Kilometer breit.

Knapp 150 Säugetierarten inklusive der oben schon genannten Big Five, außerdem mehr als 500 Vogel- und über 100 Reptilienarten sowie rund 50 Spezies von Fischen und mehr als 30 Amphibienarten sind hier heimisch. In der Trockenzeit wandert das Wild seit jeher zu großen Teilen in Gebiete, die im Westen an den Park grenzen.

1961 wurde die Westseite allerdings komplett abgezäunt, und 1975 wurde das gleiche an der Ostseite durchgesetzt, was die Wanderbewegungen der Großtiere in und aus dem Park heraus verhinderte.

Heute liegen im Westen etliche private Schutzgebiete, die ihre Zäune zum Krügerpark hin in vielen Fällen entfernt haben, sodass die Tiere sich zumindest innerhalb dieser Areale frei bewegen können. Im Nordosten des Krügerparks wurden die Zäune an der Grenze zu Mosambik entfernt, um Wildbewegungen bis in den angrenzenden Limpopo-Nationalpark in Mosambik zu ermöglichen. Ziel ist ein großer grenzübergreifender Park mit dem Namen Great Limpopo Transfrontier Park.