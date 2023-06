Südafrika glänzt mit einem der schönsten botanischen Gärten der Welt. Der Kirstenbosch National Botanical Garden, kurz Kirstenbosch, schmiegt sich in Kapstadts Stadtteil Newlands an den Osthang des Tafelberges.

Mit seinen 36 Hektar Fläche ist der Botanische Garten Kirstenbosch der größte von neun Nationalen Botanischen Gärten, die vom South African National Biodiversity Institute betrieben werden. Er wurde gegründet, um die einzigartige Artenvielfalt der Kapregion zu erhalten.

Diesem Grundsatz folgt man in Kirstenbosch auch heute noch, indem ausschließlich heimische Pflanzen gezeigt werden. So finden sich in Kirstenbosch Beete speziell für die südafrikanischen Silberbaumgewächse, für Heidekräuter, Palmfarne und die Restionaceae-Gräser. Daneben gibt es ein großes Sukkulentenbeet, einen Steingarten, ein Arboretum, eine Nutzpflanzenabteilung, ein Duftbeet und einen Blindenpfad.

Der Water Wise Garden präsentiert wassersparende Pflanzen. Und das Gewächshaus am Haupteingang zeigt Pflanzen der wichtigsten Vegetationsformen Südafrikas wie der Karoo, des Fynbos und der Savanne. Im Sommer (Ende November bis Anfang April) finden in Kirstenbosch regelmäßig Open-Air-Konzerte statt.

Am Botanischen Garten beginnen mehrere Wanderwege, darunter auch der Weg durch den Skeleton Gorge, einem der bekanntesten Wanderwege, die auf den Tafelberg führen. Nach Norden hin kann man am Rhodes’ Memorial entlang zum Devil’s Peak wandern, nach Süden geht es bis zum Constantia Nek.