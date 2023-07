Südöstlich von Kyoto und Osaka liegt eines der spirituellsten Ziele Japans: die ebenso mystische wie malerische Halbinsel Kii mit ihrer Fülle von buddhistischen Tempeln und shintoistischen Schreinen. Die Unesco hat die Pilgerrouten und die heiligen Stätten in den Kii-Bergen 2004 sogar zum Weltkulturerbe erklärt.

Wie gemalt: Sonnenaufgang über den heiligen Kii-Bergen.

Buddhistische Statuen auf dem Tempelberg Koyasan.

"Mag das Wasser des Otonashi River auch flach sein, wer ihn durchquert, wird die Tiefen der Unreinheit von sich waschen." Knapp 900 Jahre alt ist dieser Vers, der als Geleitwort auf einer Wanderkarte über den Weg zum Kumano-Hongu-Schrein abgedruckt ist: Wer Japans Natur erkundet, kommt an spirituellen Aha-Erlebnissen nicht vorbei.Kein Wunder, denn der Shintoismus, so etwas wie die Nationalreligion des Inselstaates, ist überaus naturverbunden und besagt, dass alles beseelt ist und die Götter in allem stecken, was da Platz hat auf unserer weiten Erde.Eines der liebsten Pilgerziele der Japaner ist die Halbinsel Kii mit ihren prachtvollen Bergen, rauschenden Wasserfällen und wogenden Bambuswäldern – wer die Natur verehrt, wird kaum ein schöneres Fleckchen Erde finden.Jahr für Jahr zieht die Mischung aus Kultur- und Naturwundern noch immer Tausende Pilger- und Wanderbesucher an. Doch während die Pilger einst von Kyoto aus 15 bis 20 Tage brauchten ins heilige Kumano im Süden der Halbinsel, dauert die Anreise heute noch gerade einmal drei Stunden.Ziel der Pilger sind die drei Großen Schreine: Zu dem geheimnisvoll düsteren Kumano Hongu im Nordosten von Wakayama schwingen sie sich über eine steile, baumgesäumte Treppe empor. Beim Kumano-Nachi-Schrein im Süden der Halbinsel lassen sich die Wanderer von der Gischt des Nachi-Wasserfalls ein langes Leben bescheren. Und wer sich die große Liebe, Sicherheit auf See oder eine gute Reise wünscht, begibt sich zum leuchtend roten Kumano-Hayatama-Schrein am östlichsten Zipfel von Kii und versenkt sich in den Anblick des 1000 Jahre alten Heiligen Baumes.So richtig populär gemacht haben die drei Großen Schreine die Heian-Kaiser, die von 794 bis 1192 an der Macht waren. Sie glaubten fest an die Kraft der Berge und gingen regelmäßig auf der Halbinsel Kii auf Pilgertour.Ausgangspunkt für viele Pilger ist die Tempelstadt auf dem 900 Meter hohen Koyasan. Der heilige Berg ist zugleich Zentrum des Shingon-Buddhismus und Wallfahrtsort. 117 Tempel sind hier versammelt. Viele von ihnen nehmen auch Übernachtungsgäste auf. Wer im Shukubo übernachtet, gewinnt einen tiefen Einblick in den Alltag des klösterlichen Lebens und darf nebenbei vorzüglich buddhistisch schlemmen: Shojin-ryori sind vegetarische Speisen, die ausnahmslos aus Gemüse und essbaren Wildpflanzen zubereitet werden.Auf den Koyasan führt auch einer der vier Hauptpilgerwege. Doch prinzipiell kann sich heute jeder seine ganz persönliche Portion Wanderglück suchen – von Halbtagestouren bis zu mehrtägigen Wanderungen. Landkarten und aktuelle Fahrpläne werden bereitgestellt. Besonders beliebt bei Touristen sind Zweitagestouren von Takijiro-Oji zum Hongu-Schrein oder von dort zum Nachi-Schrein. Bei der Gelegenheit können sie dann gleich noch in den Yunomine Onsen hüpfen, eine der ältesten heißen Quellen Japans.