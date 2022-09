Pixabay

Noch in den 1990er Jahren als Geheimtipp gehandelt, gehören die Strände von Khao Lak heute zu den beliebtesten Badezielen in Thailand. Insbesondere Ruhe suchende Urlauber fühlen sich hier wohl, denn lärmende Jetskis und Motorboote sind in den Gewässern des Meeresnationalparks verboten.