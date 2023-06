Das Kentucky Derby in Louisville ist eines der berühmtesten Pferderennen der Welt und in den USA das am längsten kontinuierlich veranstaltete Sportevent – allen Kriegen, der Großen Depression und auch der Corona-Krise zum Trotz.

Das Galopprennen wird seit 1875 jedes Jahr am ersten Samstag im Mai auf dem Churchill Downs Racecours in Louisville ausgerichtet. Seit 1986 trägt die altehrwürdige Pferderennbahn den Titel "National Historic Landmark".2024 fällt der Termin des Kentucky Derby auf den 4. Mai. Bei dem Rennen, das den Auftakt zur Triple Crown der USA bildet, treten dreijährige Vollblüter über 2000 Meter gegeneinander an. Das Preisgeld beträgt drei Millionen US-Dollar.Bekannt ist das Kentucky Derby auch als „Run for the Roses“, weil Rosen über den Gewinner ausgeschüttet werden, und als "The fastest two minutes in Sports", angelehnt an seine ungefähre Dauer.Für die über 170.000 Besucher des Derbys (wie es von den Einheimischen genannt wird) ist es mehr als nur ein Pferderennen – es ist eine wochenlange Party. Praktisch versammelt sich ganz Louisville, die größte Stadt im US-Bundesstaat Kentucky, ab Ende April in den Ballsälen, Herrenhäusern und Bars, um zu feiern.Ein Markenzeichen des Events ist der Mint Julep. Der Bourbon-Cocktail mit frischer Minze und Zuckersirup ist so etwas wie das Hausgetränk des Kentucky Derbys. Viele Zuschauerinnen präsentieren am Tag des Rennens schicke Frühjahrsmode – große, ausgefallene Hüte inklusive.Eine weitere Tradition: Wenn die Galopper vom Führring zu den Startboxen an der Tribüne vorbeigeführt werden, singt das Publikum – unterstützt durch den Spielmannszug der Louisville-Universität – den Song „My Old Kentucky Home“, die offizielle Hymne Kentuckys.Gut zu wissen: Am Vortag des Kentucky Derby findet bereits das Kentucky-Oaks-Rennen für dreijährige Stuten stat