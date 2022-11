Berge und Meer auf einem Streich, hier im Rixos Premium Tekirova in Kemer.

Verschneite Bergketten prägen die Region bei Antalya, vielerorts reichen die Felsen des Taurusgebirges bis ans Meer heran. Auf rund 50 Kilometern laden Orte wie Kemer, Tekirova, Camyuva, Göynük und Beldibi zum Baden ein – und der Möglichkeit, das Hinterland zu entdecken.

Eines kann Kemer nicht bieten: lange Sandstrände wie östlich von Antalya. Die Strände sind aus weißem Kiesel und fallen steil ab, Sandstrände sucht man vergebens. Dafür ist das Meer klar und sauber, die Wasserqualität mehrfach ausgezeichnet. Einsamkeit bietet zum Beispiel der rund drei Kilometer lange, felsgerahmte Postkartenstrand Olympos.Kemers großer Trumpf ist die ursprüngliche Bergnatur im Olympos-Beydağları-Nationalpark. Sie lädt Urlauber zu abenteuerlichen Exkursionen ein, etwa in der Schlucht Göynük mit Ziplining, Kanu-Safaris oder Baden in natürlichen Becken. Im Frühling und im Herbst, wenn sich die Temperaturen bei angenehmen 20 Grad einpendeln, können sich Aktivurlauber richtig austoben.Ein Glücksfall für Wanderer ist der Lykische Weg: Über 500 Kilometer folgt er den alten Handelspfaden der Lykier durchs Taurusgebirge. Zu Fuß oder per Mountainbike lassen sich Landschaft, Dörfer und Ruinenstätten erkunden.Zugleich wird Kemer auch bei Unterwasserfans geschätzt: Kemer zählt zu den beliebtesten türkischen Tauchrevieren und punktet mit zahlreichen Tauchschulen und Spots wie dem Fener-Tunnel, dem Pati-Wrack oder der Kiriş-Höhlenbucht.Praktisch vom Himmel zum Meer geht es mit der Panorama-Drahtseilbahn, eine der längsten in Europa. Sie verbindet die Küste mit dem 2365 Meter hohen Berg Tahtali und bietet spektakuläre Aussichten. Mit etwas Glück bekommt man sogar Steinböcke zu sehen.Eine touristische Besonderheit von Kemer sind die Themenhotels: Im Chateau de Prestige etwa wohnen Hotelgäste in mittelalterlichem Ambiente. Im Queen Elizabeth Hotel im Stil eines Kreuzfahrtschiffs ersetzen Bullaugen die Fenster. Das County Orange Resort entführt mit Windmühlen und Grachten nach Amsterdam. Und das Hotel Vogue Avantgarde wurde im Stil eines prunkvollen, orientalischen Palastes gebaut. Mit luxuriösen Wellness-Bereichen und Indoor-Aktivitäten sind die meisten Hotels für die kühlere Nebensaison gerüstet.Die Fußgängerzone zwischen dem Ortskern und einem Park nahe dem Strand ist die Einkaufsmeile Kemers. Ein Hotspot für Partyhungrige ist der Moonlight Beach mit zahlreichen Beachclubs, gleich dahinter befindet sich ein großer Entertainment-Komplex.Nummer eins unter den Ausflugszielen ist das nahe Phaselis, wo eine antike Stadt wortwörtlich im Meer versinkt. Urlauber können zwischen Säulen und Mauerresten im Hafen planschen und ein gut erhaltenes römisches Aquädukt bestaunen. Im antiken Myra (heute Demre) soll im dritten Jahrhundert der Heilige Nikolaus gelebt haben. In der St.-Nikolaus-Basilika steht heute sein Sarkophag. Anfang Dezember wird auf dem Marktplatz ein buntes Nikolaus-Fest gefeiert – mit Gottesdiensten, Musik, Tanz und einer Rentierschau.Gut zu wissen: Es ist gar nicht so lange her, dass Kemer, 45 Kilometer südwestlich von Antalya gelegen, eine der Lieblingsdestinationen deutscher Urlauber in der Türkei war. Zuletzt hat die Region ihre Bemühungen verstärkt, um einen ausgewogenen internationalen Gäste-Mix herzustellen. Die deutschen Veranstalter haben Kemer zumindest wieder verstärkt ins Programm.