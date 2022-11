Rasante Rhythmen, feurige Farben und jede Menge Glitter sind in Santa Cruz de Tenerife beim Karneval mit von der Partie. Der brasilianischste Fasching ganz Spaniens ist der größte nach Rio und verspricht zwei Wochen Partystimmung.

Ein glamouröses Highlight des Karnevals ist die Gala zur Wahl der Festkönigin am Mittwoch der ersten Festwoche. Darauf folgt am Freitag der Karnevalszug zur Eröffnung der großen Fiesta. Tausende Kostümierte und Dutzende Musikgruppen ziehen dann über Stunden durch die Straßen der Stadt, und dann wird drei Tage und Nächte lang gefeiert. Mit der Parade namens Desfile del Coso am Karnevalsdienstag neigt sich das Freudenfest mit einem Feuerwerk fantastischer Kostüme dem Ende zu.

Am Aschermittwoch bildet das "Begräbnis der Sardine" den Schlussakkord der Fiestas. Eine Sardine verkörpert dabei den Geist des Karnevals, fährt in einer Kutsche durch die Straßen und geht schließlich in Flammen auf – begleitet von einer laut weinenden Witwer- und Witwenschar. Doch erst am folgenden Wochenende wird der offizielle Schlussstrich unter das heiß geliebte Inselfest gezogen, und zwar mit der so genannten Piñata Chica mit Aufführungen, Straßenfesten und noch mehr Umzügen.

Gut zu wissen: Karneval wird in allen Dörfern und Städten Teneriffas gefeiert. Farbenprächtig und groß ist auch der Karneval von Puerto de La Cruz. Karnevalsmotto in Santa Cruz ist 2023 (15-26. Februar) "New York – La ciudad que nunca duerme" ("New York – Die Stadt, die nie schläft"). In Puerto de la Cruz steht der Karneval 2023 (12.-26. Februar) unter der Überschrift "Pacífico – Islas de Fuego y Coral" ("Pazifik – Inseln aus Feuer und Korallen").

Extra-Tipp: Wer nicht live bei der Mega-Party dabei sein kann, hat in der Casa del Carnaval (Haus des Karnevals) in Santa Cruz de Tenerife Gelegenheit sich eine Prise Karnevalsstimmung abzuholen und preisgekrönte Kostüme zu studieren. Der Eintritt ist kostenlos.