Seine internationale Berühmtheit verdankt der Karneval von Santa Cruz de La Palma vor allem dem schneeweißen Treiben am Rosenmontag. Dann wird der Heimkehr der einst hauptsächlich nach Kuba emigrierten Insulaner, genannt Indianos, gedacht – mit reichlich weißem Talkumpuder und sattem karibischen Sound.

Am Rosenmontag, dem Día de los Indianos, tanzen die als Rückkehrer verkleideten Einheimischen mit Papageienkäfigen, riesigen Havanna-Zigarren und Schrankkoffern gewappnet zu karibischer Musik durch die Straßen der Altstadt. Andere kostümieren sich als Seeleute oder Sklaven. Typisch sind dabei die weiße Kluft und der Panamahut. Und alle und alles sind früher oder später bestäubt mit weißem Babypuder, was daran erinnern soll, dass die in der Fremde reich gewordenen Insulaner bei ihrer Rückkehr nach La Palma früher zur Begrüßung mit Mehl bepudert worden sein sollen.

Der Karneval selbst beginnt in La Palma naturgemäß schon viel früher, genauer gesagt am Freitag vor Aschermittwoch, und geht bis zum darauffolgenden späten Samstagabend beziehungsweise frühen Sonntagmorgen, also rund zehn Tage. Nach Rosenmontag dauern die Straßenfeste noch die ganze Woche an, und die Locals nutzen jede Gelegenheit, um ihre teils sehr aufwändigen Kostüme vorzuführen.

Zum ausgelassenen Treiben gehören eine Kinderparade und traditionelle Straßenfeste, ein Perückenfest, Kostümwettbewerbe und zum krönenden Abschluss die Zeremonie namens Beerdigung der Sardine, die auch in San Andrés y Sauces und Barlovento groß gefeiert wird. Ein riesiger Fisch aus Pappmaché wird dabei dem Feuer übergeben, und mit einem großen Feuerwerk geht die große Inselparty schließlich zu Ende.