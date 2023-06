Den südwestlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents bildet das Kap der Guten Hoffnung, ein markantes, früher wegen seiner rauen Klippen gefürchtetes Kap im Tafelberg-Nationalpark und gut 40 Kilometer von Kapstadt entfernt.

Das hohe und steile Kliff mit seinem vorgelagerten Felsstrand liegt wie Cape Point am Südende der Kap-Halbinsel und ist jenes Kap, an dem die afrikanische Küste ihren Schwenk nach Osten beginnt und die Passage in den Indischen Ozean anzeigt. Die Felslandschaft entlang der Küste dehnt sich unter Wasser zum Meer hin aus, soweit das Auge reicht. Die meisten Felsen reichen fast bis zur Wasseroberfläche. Manche enden nur einen halben Meter darunter, bei anderen sind es drei Meter.

Die Gefahr für Seefahrer geht aber nicht nur von den Felsen selbst aus, sondern auch von den starken Winden am Kap, die ein Segelschiff, selbst wenn es diesen Ort eigentlich weit genug umfährt, wieder in Richtung Küste drücken, sodass es auf die Felsen auflaufen kann. Diese Gefahren belegen die mehr als 20 Schiffe, die dort nun als Wracks auf dem Meeresgrund liegen.

Auswertungen von Satellitendaten haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit von Monsterwellen am Kap der Guten Hoffnung besonders groß ist. Als Grund gilt das Zusammenwirken von starken Winden und dem gegenläufigen warmen Agulhasstrom.