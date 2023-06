Ganz klar ein Meilenstein für den Frauensport: Das KC Current-Stadion in Kansas City in Missouri wird das erste Stadion in den USA – und wahrscheinlich auch der Welt – sein, das speziell für eine Frauen-Profimannschaft gebaut wird. 2024 wird die Arena eröffnet.

In Kansas City wird Geschichte geschrieben: Das Frauenfußball-Franchise Kansas City Current tritt erst seit 2021 in der National Women’s Soccer League, der höchsten Liga im US-Frauenfußball, an. Heimspielstätte ist derzeit noch der Children’s Mercy Park – bis das Team zum Start der nächsten Saison im März 2024 die erste Mannschaft sein wird, die über eine eigene Arena verfügt.11.500 Zuschauer sollen in dem Neubau Platz finden und die Elf rund um die brasilianische Nationalspielerin Debinha anfeuern. Kostenpunkt: 117 Millionen US-Dollar – sicherlich die bislang größte Investition in den Frauenfußball weltweit.Die Arena wird auf einem sieben Hektar großen Gelände im Berkley Riverfront Park in unmittelbarer Nähe der Innenstadt von Kansas City gebaut. Es ist Teil eines Revitalisierungsprojekts für das Viertel am Missouri River.Zum Stadionkomplex gehören ein öffentlicher Platz, ein Restaurant und eine Bar mit Blick auf den Fluss. Für das kulinarische Konzept – Kansas City gilt als Welthauptstadt für Barbecue, in Downtown gibt es über 300 Restaurants und Bars – sind zwei lokale Köche, die mit dem James Beard Award ausgezeichnet wurden, verantwortlich."Dies ist ein ikonischer Standort, direkt am Flussufer, in einem Gebiet, zu dessen Wiederbelebung wir beitragen können. Es ist Teil des Herzens unserer Stadt und verbindet das Stadtzentrum mit den Vorstädten und all den Dingen, die das Stadium zur wirtschaftlichen Entwicklung und dem Gemeinschaftsgefühl beitragen kann", sagt Chris Long, Mitbegründer und Miteigentümer von KC Current.