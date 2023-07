Die islamische Altstadt ist das Kontrastprogramm zum modernen Kairo – und für denkwürdige Streifzüge zu Fuß wie gemacht.

Die islamische Altstadt von Kairo ist nicht umsonst seit 1979 Unesco-Weltkulturerbe. Das Leben tobt hier zum Glück trotzdem heute noch so wie vor 1000 Jahren. Da wird gefeilscht und getratscht, gebetet und Shisha geraucht, studiert und Mofa gefahren. In einem Radius von nur wenigen Kilometern finden Besucher neben überschwänglicher orientalischer Lebensart auch Kairos wichtigste Kulturschätze jenseits der Pyramiden.Das schönste Beispiel eines traditionellen Wohnhauses liefert das Beit El-Suhaimi, hinter dessen schlichter Fassade sich wahre architektonische Schätze verbergen: ein lauschiger Innenhof etwa, ein Empfangsraum mit Marmorbrunnen, hoher, bemalter Holzdecke und zartgrün und blau gemusterten Emaille-Fliesen an den Wänden.Prachtvoll sind auch die drei der ehemals acht gewaltigen Stadttore, die noch erhalten sind und einst den islamischen Stadtkern umgaben und schützten: das Bab Al-Nasr in der Nähe des Khan El Khalili mit seinen wuchtigen, eckigen Türmen, das Bab Zuweila mit seinen zwei zarten runden Türmchen und das Bab Al-Futuh im Stil einer Festung. Die verwendeten Steine stammen vielfach aus pharaonischer Zeit, und hier und da lassen sich sogar Hieroglyphen erkennen.Wahrzeichen des historischen Stadtkerns sind neben den Stadttoren vor allem der wuselige Souk Khan El Khalili und natürlich die zahlreichen Moscheen. Zur Saladin-Zitadelle etwa gehören gleich drei Gotteshäuser, darunter die mit Alabaster dekorierte Muhammed-Ali-Moschee. Herausragend in ihrer Pracht ist auch die Sultan-Hassan-Moschee, die aus riesigen Steinblöcken im Stil einer Festung erbaut wurde und im 14. Jahrhundert die größte Moschee der Welt war. Die Ibn-Tulun-Moschee aus dem 9. Jahrhundert mit ihrem spiralförmigen Minarett ist die zweitälteste Moschee Ägyptens. Und von der Al-Hakim-Moschee aus dem 10. Jahrhundert ragen in der Nähe des Stadttors Bab Al-Futuh die ältesten Minarette Kairos in den Himmel.Nicht verpassen sollte man auch die im Jahr 972 fertiggestellte Al-Azhar-Moschee: Grandios sind der Blick vom Minarett und der blitzeblanke weiße Marmorfußboden.Tipp: Für seine herausragenden Kunstobjekte und Architekturen ist das international renommierte Museum für Islamische Kunst bekannt. Teppiche, Schmuck, Kalligrafie, Holzdecken, Brunnen und vieles mehr schaffen für Besucher ein beeindruckendes Panorama der Kulturgeschichte im islamischen Raum.