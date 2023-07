Nur 700 Meter von den drei großen Pyramiden entfernt und inmitten eines 40 Hektar großen Gartens gelegen: Das historische Mena House Hotel in Kairo zählt zweifellos zu den weltweiten Hotellegenden. Heute gehört es zur Marriott-Gruppe.

Unschlagbare Aussichten: der Golfplatz vom Marriot Mena House.

Spannend ist die Geschichte des Traditionshotels, illuster die Gästeliste: Ursprünglich war das Mena House ein Jagdschloss, das Ismail Pascha, damals Gouverneur der osmanischen Provinz Ägypten, anlässlich der Eröffnung des Suezkanals errichten ließ. Die französische Kaiserin Eugenie und andere Würdenträger wohnten hier, um dem Weltereignis im Jahr 1869 beizuwohnen.1883 wurde es als private Residenz an wohlhabende Engländer verkauft und 1886 als Familienpension unter dem Namen Mena House – eine Hommage an den ersten ägyptischen Pharao – eröffnet. 1890 entstand hier das erste Hotelschwimmbad Ägyptens. Und im Ersten Weltkrieg fungierte das Haus als Lazarett.Im Laufe der Zeit kehrten in dem Luxushotel zahlreiche Könige und Königinnen sowie Staatsoberhäupter wie Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Chiang Kai-shek, Angela Merkel oder Barack Obama, aber auch bekannte Persönlichkeiten wie Agatha Christie, Charlie Chaplin, Frank Sinatra, Lionel Messi und Will Smith ein.Von der einmaligen Location lebt auch der Mena House Golf Course: Der älteste Golfplatz Afrikas liegt mitten in einem Palmenhain im Schatten der Pyramiden, nur zwei Minuten vom Hotel entfernt. Schon 1889 gründeten ihn die Briten, um ihrem Traditionssport auch im Pharaonenland zu frönen. Einmal zu Füßen der Sphinx zu putten und zu pitchen, dieses Erlebnis sollte man sich als Golfer gönnen, auch wenn der 18-Loch-Platz gemeinhin nicht als große Herausforderung gelten mag.Gut zu wissen: Seit 2018 wird das Traditionshotel mit 331 Zimmern und Suiten von der Marriot-Gruppe gemanagt. Von der Frontseite des historischen Palastflügels, vom moderneren Gartentrakt, vom Pool und Golfplatz genießen Gäste die Aussicht auf das antike Weltwunder.