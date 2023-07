Überraschendes Grün: Der Al-Azhar-Park in der Altstadt von Kairo ist eine urbane Oase – und ein beliebtes Picknick-Ziel.

Auch Ägyptens Hauptstadt muss atmen, und besonders gut gelingt das im Al-Azhar-Park. Eine echte Wohltat ist dieses Naherholungsgebiet, das obendrein beste Ausblicke auf Kairos Hunderte Minarette bietet – besonders schön ist das zum Sonnenuntergang.Wenn man so will, ist Al Azhar der Central Park Kairos: Am Ostrand der Altstadt, etwa einen Kilometer südlich des Basars, liegt diese – zugegeben dringend notwendige – grüne Lunge. Wer genug vom lauten, staubigen und hektischen Großstadtdschungel in Kairo hat, ist hier genau richtig.Seit 2005 lockt der 30 Hektar große Park mit einem geometrisch angelegten Wasserspielplatz mit Springbrunnen, einem Freilichttheater, Gärten mit Fischteichen, einem kleinen See und sogar saftig grünen Rasenflächen zum Ausruhen, Picknick oder Yoga – eine absolute Rarität in der Mega-City.Wer keine Verschnaufpause braucht, genießt bei einem Mokka in einem der höher gelegenen Restaurants oder Cafés die Aussicht auf die Zitadelle und Moscheen der Altstadt. Oder man begutachtet bei einem Spaziergang die bei Bauarbeiten entdeckte eineinhalb Kilometer lange ayyubidische Stadtmauer aus dem zwölften Jahrhundert, die sorgfältig freigelegt, restauriert und in die Anlage integriert wurde. Am nördlichen Ende des Parks entsteht derzeit das Museum of Historic Cairo, das sich mit der bewegten Geschichte Kairos auseinandersetzen wird.Kurios ist die Entstehungsgeschichte des Parks, denn er ist ein Geschenk des pakistanisch-stämmigen Milliardärs Karim Aga Khan IV. 1984 besuchte dieser die Stadt, die einst von seinen Vorfahren gegründet worden war. Von seinem Hotel aus sah er die Schutthalde und beschloss zu helfen. 30 Mio. US-Dollar soll das Projekt seinerzeit gekostet haben.Gut zu wissen: Wer den Park eine Stunde vor Sonnenuntergang besucht, kann sich im goldenen Licht sonnen und beobachten, wie sich die Stadt langsam verwandelt.