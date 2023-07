Jeder kennt sie: Die über 4500 Jahre alten Grabmäler der Pharaonen Cheops, Chephren und Mykerinos sind das Wahrzeichen Ägyptens und so perfekt wie geheimnisvoll.

Sie sind das einzige erhaltene der sieben Weltwunder der Antike. Die größte der drei Pyramiden von Gizeh ist die knapp 140 Meter hohe Cheops-Pyramide mit 230 Meter langen Seiten, in der rund drei Millionen Steinquader von – sage und schreibe – jeweils gut zweieinhalb Tonnen Gewicht verbaut worden sein sollen. Die Grabkammern im Inneren können besichtigt werden, wobei die Zahl der Besucher pro Tag limitiert ist. Tipp: Bei einer Tour am frühen Morgen ist es in der Cheops-Pyramide noch nicht so heiß.Ein wenig kleiner ist die Chephren-Pyramide. Und die Pyramide des Pharao Mykerinos ist mit rund 60 Metern Höhe die Nummer drei im Trio. Drei weitere, kleinere Pyramiden, die Königinnenpyramiden, ergänzen die berühmte Sammlung.Nicht zu vergessen: Nahe der Pyramiden bewacht die liegende Sphinx-Statue mit Löwenkörper und Menschenkopf symbolisch das Reich der Toten. Die steinerne Statue ist 20 Meter hoch, die Nase abgebrochen. Sie soll während der Herrschaft des Pharaos Chephren errichtet worden sein.Der tägliche Touristenstrom ebbt üblicherweise am späten Nachmittag ab. Dann lohnt eine Fahrt auf das hinter den Pyramiden gelegene Plateau am Rande der Wüste. Der Blick auf die geometrischen Bauwerke von dieser Stelle löst Gänsehaut aus. Für die Besichtigung sollte man unbedingt feste Schuhe anziehen.Gut zu wissen: Die Bauwerke liegen nicht irgendwo in der Wüste, sondern am Stadtrand von Kairo. Bis auf wenige Meter Abstand ist Afrikas größte Metropole inzwischen an das antike Weltwunder herangewachsen, zum nördlich gelegenen Stadtkern sind es etwa 15 Kilometer.