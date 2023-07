Seit über 1400 Jahren hat sich die christliche Kirche Ägyptens in dem muslimischen Land behauptet. Nirgends wird dies offensichtlicher als im Koptischen Viertel, dem ältesten Stadtteil von Kairo.

Das Koptische Viertel steht auf Fundamenten aus griechischer Zeit und ist damit älter als das islamische Viertel. Hier, hinter den dicken Mauern der von den Römern im 4. Jahrhundert v. Chr. erbauten Festungsstadt Babylon, leben seit Urzeiten die christlichen Kopten, die dort mehrere Kirchen, Kapellen und ein in die Festung eingebettetes Kloster errichteten.Die historischen Sehenswürdigkeiten im Koptischen Viertel sind zahlreich. Das Koptische Museum, 1908 gegründet, dokumentiert die Geschichte des Christentums am Nil und fasziniert mit seinen bunten Kunstschätzen aus altägyptischer, griechischer, römischer, byzantinischer und osmanischer Zeit – Holzschnitzereien, Skulpturen, Textilien, Klosterfresken, Grabstelen, Manuskripten und vieles mehr.St. Sergius ist die älteste Kirche Ägyptens. Die zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert erbaute St.-Barbara-Kirche beeindruckt mit seltenen Ikonen der Heiligen Barbara, der Jungfrau Maria und von Jesus Christus. Und die St.-Georgskirche aus dem 10. Jahrhundert ist die einzige Rundkirche Ägyptens.Als eines der ältesten und wichtigsten christlichen Wahrzeichen in Ägypten gilt die Kirche der Jungfrau Maria mit ihren barock wirkenden Türmen. Sie ist auch als Hängende Kirche bekannt, da das Kirchenschiff auf einem Wassertor der Festung oberhalb einer Gasse sitzt.Im Inneren stellen 13 prächtige Säulen Jesus und die zwölf Apostel dar, dazu kann man 110 Ikonen bestaunen. Bis heute finden in der Kirche aus dem 9. Jahrhundert, aber auch in anderen koptischen Kirchen, Gottesdienste mit koptischer Liturgie statt, vor allem am Freitag und Sonntag. Besucher sind willkommen.