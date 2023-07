Wo man Stunden damit verbringen kann, die Gassen und Läden zu erkunden und die geschäftige Atmosphäre auf sich wirken zu lassen: Ein Erlebnis sondergleichen garantiert der Besuch des Basarviertels Khan El Khalili in der Altstadt von Kairo.

Diesen über 600 Jahre alten Markt als lebhaft zu beschreiben, ist eine glatte Untertreibung: Khan El Khalili in der islamischen Altstadt ist wuselig, ausufernd, laut, kunterbunt, kurz: einfach faszinierend. In dem Labyrinth aus zahllosen schmalen Gassen und Plätzen voller Geschäfte, Kaffeehäuser und Moscheen kann man leicht schon mal den Überblick verlieren.Die Auswahl in den Geschäften, von denen viele um kleine Innenhöfe gruppiert sind, ist riesig und reicht von Souvenirs, Antiquitäten und Kunsthandwerk über Schmuck, Edelsteine, Parfüm und Gewürze bis zu viel Kitsch. Auch Einheimische treffen sich im Souk, bevorzugt am Donnerstagabend. Dann wird geplaudert, oder es werden Dinge für den täglichen Bedarf eingekauft, Lebensmittel und kleine Süßspeisen, aber auch Hochzeitskleider, Spielzeug oder Seifenpulver.Einst waren die Gassen im Basarviertel nach Waren und Handwerkszunft getrennt. Heute gibt es keine strikte Abgrenzung mehr. Holzschnitzer, Schneider und Färber zum Beispiel gehen inzwischen überall ihrem traditionellen Gewerbe in offenen Ladengeschäften nach. Nur die Goldhändler und Kupferschmiede bleiben nach wie vor unter sich, und auch einen eigenen Gewürz- und Stoffmarkt gibt es.Ein Muss auf dem Souk ist Feilschen! Faustregel: Mindestens bei der Hälfte des verlangten Preises anfangen zu handeln.Noch ein Tipp für eine wunderbare Verschnaufpause inmitten des Trubels: das legendäre El Fishawy Cafe, nur 50 Meter entfernt von der Hussein-Moschee. In dem ältesten ununterbrochen geöffneten Kaffeehaus Kairos war Nagib Mahfuz ("Die Midaq-Gasse"), einer der bekanntesten Schriftsteller der arabischen Welt und Literaturnobelpreisträger, Stammgast. Auch US-Schauspieler Will Smith hat hier schon einen Malvenblütentee getrunken und Wasserpfeife geraucht, während vor der Tür die Ladenbesitzer ihre Waren angepriesen haben.