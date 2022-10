Spannende Industriegeschichte und ein Museum für Trolle und Elfen, urbaner Life Style und Beach Life am langen Stadtstrand: Jönköping ist ein echter Geheimtipp und liegt am zweitgrößten See Schwedens im Süden des Landes.

In Jönköping erinnert das weltweit einzige Streichholzmuseum – beheimatet in einer ehemaligen Streichholzfabrik von 1848 – mit viel Lokalkolorit an das „Schwedenholz“, das hier einst erfunden wurde. Die Firma Husqvarna präsentiert in ihrem Fabriksmuseum die gesamte Produktpalette aus 400 Jahren – von Motorrädern und -sägen über Waffen, Küchengeräte und Nähmaschinen bis zum Mähroboter.

Jönköping ist auch der Geburtsort des Malers und Illustrators John Bauer (1882–1918). Seine berühmten Gemälde von Trollen, Wichteln und Elfen werden heute im Jönköpings Länsmuseum ausgestellt. Tipp für Familien: Kinder können sich im Regionalmuseum als Trolle und Feen verkleiden.

Jönköping kann aber auch jung: Denn unter den rund 140.000 Einwohnern sind viele Studenten, das macht die Residenzstadt mit ihren stylischen Restaurants entlang der Pier so lebendig. Die neue nordische Küche mit saisonalen Zutaten aus der Region ist zum Beispiel im Vox Programm. Ein Beispiel: gedämpfter Dorschrücken mit geröstetem Fenchel, Muscheln und Austernsauce.

Mehr noch: Jönköping gilt als gesunde Stadt – wegen des milden Klimas, der Naturparks und wegen der Strände am Vättern, dem zweitgrößten See Schwedens. Jönköpings rund fünf Kilometer langer Sandstrand erfüllt alle Bedingungen für bestes Beach Life: idyllische Badestellen und Liegewiesen, Spielplätze sowie Beachvolleyballfelder und Grillplätze.

Extra-Tipp: Ein Paradies für Kinder ist das nahe Örtchen Gränna: Was Wunder, denn hier wurde die rot-weiß geringelte Zuckerstange mit Pfefferminzgeschmack erfunden. In den Manufakturen bringen echte Zuckerbäcker den Kids das Kneten und Drehen der Stangen bei. Von Gränna aus lohnt auch ein Ausflug auf die Insel Visingsö im Vättern. Man erreicht sie gemütlich mit der Fähre. Weiter geht es dann am besten per Fahrrad oder per Kutsche: durch Eichenwälder, zu Burgruinen und Ritterturnieren.

Jonköping liegt im Nordwesten von Småland, 150 Kilometer östlich von Göteborg und 300 Kilometer nördlich von Malmö.