Fünf Jahre dauerte die deutsche Besatzung Jerseys im Zweiten Weltkrieg. In dem weitläufigen Tunnelkomplex, der damals als Lazarett diente, ist heute ein Anti-Kriegs-Museum mit preisgekrönten Ausstellungen untergebracht. Für Extra-Spannung sorgen zwei Escape Rooms.

In über 50 Metern Tiefe wurden Gänge mit einer Länge von mehr als einem Kilometer in den Hügel getrieben. Über 5000 Zwangsarbeiter aus ganz Europa waren dabei im Einsatz. Wie haben die Menschen auf Jersey die Besatzungszeit erlebt? Wie sah ihr Alltag aus? Und wie verlief die Befreiung? All diese Fragen beantwortet das außergewöhnliche Museum ein paar Kilometer außerhalb der Inselhauptstadt St. Helier. Das Museum ist von März bis November geöffnet.

Neben der Ausstellung können die Besucher auch den War Trail und den Garten der Besinnung besuchen. In einem der beiden Escape Rooms gilt es, in das Büro des deutschen Kommandeurs zu gelangen und neue Befestigungsanlagen auszukundschaften. Im zweiten müssen die Besucher sich aus dem Gefängnis der Besatzer befreien.