Zu den besterhaltenen römischen Provinzstädten der Welt gehört Jerash, das antike Gerasa. Hier gibt es nicht nur prachtvolle Bauten zu bewundern, sondern auch eine Historien-Show der Superlative und ein großes Kulturfestival im Sommer.

Aus der Antike erhalten sind beispielsweise das Südtheater mit Platz für über 3000 Zuschauer und glänzender Akustik, das etwas jüngere Nordtheater und das Nymphäum, das Brunnenhaus, wo sich die Stadtbewohner einst erfrischen konnten, sowie der Hadriansbogen, ein Triumphbogen zu Ehren des Besuchs von Kaiser Hadrian in Jerash.

Imposant ist auch das Hippodrom, eine 245 Meter lange und 52 Meter breite riesige Arena, in der Wagenrennen und andere Sportereignisse ausgetragen wurden. Bis zu 15.000 Zuschauer fanden hier Platz. Dank der regelmäßigen Inszenierungen der Roman Army and Chariot Experience (RACE) können Besucher hier eine Reise in die Zeit der Gladiatoren und Wagenlenker unternehmen. Es ist die größte Show ihrer Art im Nahen Osten. Bei dem Spektakel spielen 45 voll ausgestattete Legionäre mit, die Kampfformationen und -techniken demonstrieren.

Das architektonische Rückgrat von Jerash ist der 800 Meter lange, noch mit den ursprünglichen Steinen gepflasterte Cardo Maximus samt Kanalisation; selbst die Rillen der Pferdewagen sind noch zu erkennen. Oberhalb des Cardo befindet sich das monumentale Tor des römischen Dionysostempels, der im 4. Jahrhundert zu einer byzantinischen Kirche umgebaut wurde.

Das Archäologische Museum von Jerash zeigt Funde aus allen archäologischen Epochen der Region, von der Jungsteinzeit bis zur Zeit der Mameluken. Jerash rühmt sich, schon seit 6500 Jahren durchgehend bewohnt zu sein.

Sommer-Highlight vor antiker Kulisse ist das dreiwöchige Jerash Festival of Culture and Arts (meistens von Ende Juli bis Anfang August). Zum Programm gehören Gesangs-, Musik- und Folkloregruppen, Dichterlesungen, Symphoniekonzerte, Ballettvorführungen, Theater, Kunsthandwerk und Kunstausstellungen. Während in verschiedenen Arenen die Vorführungen stattfinden, schlendern dann Tausende von Menschen durch die alten Straßen und an den antiken Bauwerken vorbei, kaufen Kunsthandwerk oder besuchen Kunst- und Buchausstellungen.