Zwölf Dreitausender, sattgrüne Wälder, viel Wasser, zahlreiche Wanderwege und Skigebiete und das Ganze nur ein bis zwei Stunden von Tokio entfernt: Kein Wunder, dass viele Hauptstädter gern die kurze Reise in "ihr" Naherholungsgebiet antreten.

JNTO

Fünf Ringe: Nagano (auch "das Dach Japans" genannt) in den Japanischen Alpen war 1998 Gastgeber der Olympischen Winterspiele.

Kamakochi in den Japanischen Alpen

Wer in Tokio wohnt, hat es nicht weit bis ins Bergidyll. Nach einer 45-minütigen S-Bahn-Fahrt vom Bahnhof Shinjuku aus ist man schon in den Ausläufern der Japanischen Alpen auf rund 1000 Meter Höhe. Das ist insbesondere im Sommer eine wahre Wohltat, weil man nicht nur schnell der Hitze, sondern auch der Hektik der Großstadt entfliehen kann.Ein idealer Ausgangspunkt in den Nordalpen ist der Ort Kamikochi im Nationalpark Chubu Sangaku in den Nordalpen – Spitzname: das japanische Yosemite. Hier, auf 1500 Metern Höhe, erwarten Urlauber lauschige Buchenwälder, Bäche und schicke Resort-Hotels. Auf den gut ausgeschilderten Wanderwegen meint man, jeden Augenblick könnte Heidi – die Zeichentrickserie aus dem Jahr 1974 stammt aus Japan – um die Ecke biegen, so sehr erinnert das 15 Kilometer lange Hochtal an die Schweizer Alpen.Gut zu wissen: Am Wochenende und Anfang August kann es in den von Tokio aus so leicht zu erreichenden Nordalpen (Präfektur Nagano) schon recht voll werden. Die Südalpen sind dagegen eher abgeschieden, die Strecken nicht ganz so gut ausgeschildert, die Entfernungen zwischen den Hütten größer.Im Städtchen Takayama (Präfektur Gifu) lebt das alte Japan wieder auf – samt Rikscha-Fahrern, Sake-Brauereien, Teehäusern und Kunsthandwerk. Drei historische Straßen eignen sich perfekt für einen Bummel. Und im Dörfchen Shirakawa-go (Unesco-Weltkulturerbe) können sich Besucher in uralte und urgemütliche Gassho-Bauernhäuser, die von saftig grünen Reisfeldern umgeben sind, einquartieren. Im Dezember, wenn über zwei Meter Schnee auf den Dächern aus Reisstroh liegen und sich die Landschaft in ein Wintermärchen verwandelt hat, herrscht hier Hochbetrieb.Apropos Schnee: Skifahren ist nicht das unbedingt das Erste, woran Urlauber denken, wenn sie eine Reise nach Japan planen. Doch die naturverbundenen Japaner lieben ihre Berge auch im Winter.Einige der besten Skigebiete liegen in und um Nagano in den Japanischen Alpen, nur zwei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen von Tokio entfernt. 1998 wurden hier – genauer gesagt im Wintersportort Shiga Kogen mit seinen 18 Resorts, fast 50 Liften und über 80 Pistenkilometern – sogar die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele ausgetragen.Und gar nur 70 Minuten mit dem Hochgeschwindigkeitszug von der Hauptstadt entfernt liegt das bei den Großstädtern beliebte Skigebiet Yuzawa (Präfektur Akita) – 15 Minuten nach der Ankunft kann man schon oben auf der Piste stehen.Noch besser: Nach einem action-reichen Tag auf der Piste oder einer langen Wanderung kann man abends in den zahlreichen heißen Quellen, den sogenannten Onsen, entspannt den Tag ausklingen lassen.