Jamaika ist eine Insel unter der karibischen Sonne, die von echten Genießern entdeckt werden muss. Diejenigen, die sie einmal besucht haben, haben ihr Herz für immer verloren wegen der schönen Strände, des entspannten Lebens, des köstlichen Essens, des grünen Inlands, der plätschernden Wasserfälle, der rhythmischen Musik und der freundlichen Menschen.

Jamaika ist die drittgrößte Insel in der westlichen Karibik. Von Ost nach West 233 km und von Nord nach Süd abwechselnd 35 bis 83 km mit einer Gesamtfläche von ungefähr 11.000 km2. Die Durchschnittstemperatur beträgt 27 Grad Celsius.

Die Hauptregionen in Jamaika sind Montego Bay, Runaway Bay / Ocho Rios, Negril, Port Antonio, Südküste und Kingston mit einer Vielfalt an Landschaften: die Blue & John Crow Mountains (Natur und Kultur UNESCO-Weltkulturerbe) im Osten, kilometerlange weiße Strände an der Westküste, eine Reihe kleiner Buchten an der Nordküste, eine grüne Hügellandschaft mit Obst- und Gemüsefarmen im Hinterland und überall tropischer Regenwald mit 125 Flüssen und verschiedenen Wasserfällen.

Von den entspannten Stränden und schönen Buchten auf der ganzen Insel gibt es für Jung und Alt immer etwas zu sehen und zu erleben. Es wird eine ziemliche Kunst sein, aus mehr als 120 Sehenswürdigkeiten zu wählen, von denen jede lustiger und aufregender ist als die andere. Wie wäre es mit Wasserfällen-Klettern an den Dunn‘s River Falls und Mayfield Falls, einer Bambus-Floßfahrt durch den Dschungel auf den Rio Grande und Marthe Brae, Bobfahren in den Hügeln wie im Film CoolRunnings, Krokodilen entdecken am Black River, Reiten im Meer und genieße einen Red Stripe (lokales Bier) in der Pelican Bar oder im Ricks Café. Vergesse nicht, den weltberühmten Blue Mountain Kaffee und Jerk, jamaikanisches Barbecue, zu probieren.

Themenwelt Jamaika: Jamaica – Heartbeat Of The World

1 / 13 Surfing bei Port Antonio (Jamaica Tourist Board) 2 von 13 Teilen 2 / 13 The Blue and John Crow Mountains (Jamaica Tourist Board) 3 von 13 Teilen 3 / 13 Pellew Island bei Port Antonio (Jamaica Tourist Board) 4 von 13 Teilen 4 / 13 Martha Brae (Jamaica Tourist Board) 5 von 13 Teilen 5 / 13 Hotel Round Hill bei Montego Bay (Jamaica Tourist Board) 6 von 13 Teilen 6 / 13 Seven Mile Beach (Jamaica Tourist Board) 7 von 13 Teilen 7 / 13 Frenchmans Cove bei Port Antonio (Jamaica Tourist Board) 8 von 13 Teilen 8 / 13 Dunns River Falls Ocho Rios (Jamaica Tourist Board) 9 von 13 Teilen 9 / 13 Kultur und Musik in Kingston (Jamaica Tourist Board) 10 von 13 Teilen 10 / 13 Ocho Rios Irie Blue Hole (Jamaica Tourist Board) 11 von 13 Teilen 11 / 13 Dunn's River Falls Craft Market bei Ocho Rios (Jamaica Tourist Board) 12 von 13 Teilen 12 / 13 Seven Mile Beach bei Negril (Jamaica Tourist Board) 13 von 13 Teilen 13 / 13 Black River Safari (Jamaica Tourist Board) 14 von 13 Teilen

Psst. Eigentlich muss man ein paar Mal in den Urlaub nach Jamaika, um alles zu sehen.

Bist du schon neugierig geworden und möchtest mehr wissen?

Wichtige COVID-19 Information (gültig bis April 15, 2021)

Jeder Jamaika-Besucher muss die Reisegenehmigung über die Website www.visitjamaica.com beantragen. Ohne dies kannst du nicht bei der Fluggesellschaft einchecken und das Land nicht betreten. Europa wird von Jamaika derzeit nicht als Hochrisikogebiet angesehen, und Besucher sollten keinen negativen Test vorweisen können. Über den Link findest du auch, welche Unterkünfte, Attraktionen und Transportunternehmen Covid-19-zertifiziert sind. Im Moment kannst du zwei Regionen besuchen. Für die Zurückreise bieten viele Hotels und Resorts vor Ort COVID-19-Tests für ihre Gäste an.