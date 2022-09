Die Mönchsrobben, die der Insel vor der Nordküste Fuerteventuras ihren Namen gaben, sind zwar nicht mehr zu sehen. Die Vögel kommen dafür umso lieber. Das geschützte Eiland punktet mit einzigartiger Flora und Fauna und herrlicher Ruhe.

Hinüber geht es mehrmals täglich in 20 Minuten vom Hafen in Corralejo aus. Nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad dürfen sich Besucher auf der viereinhalb Quadratkilometer großen Insel fortbewegen. Das Fahrrad müssen sie allerdings mitbringen. Auch Wasser, Proviant, die Schnorchelausrüstung und alles, was sonst noch nötig ist für den kleinen Ausflug auf die Robinsoninsel, gehören ins Gepäck.

Die Isla de Lobos ist als Naturpark ausgewiesen und bietet gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Meeres- und Zugvögeln Schutz. Die Insel hat 60 Millionen Jahre Erdgeschichte geschrieben. Erhalten sind außerdem Salinen, Kalköfen und der Leuchtturm Faro Martiño.

Gut zu wissen: Seit 2019 müssen Besucher vorab online eine Genehmigung beantragen, und die Zahl der Besucher ist auf 400 Personen pro Tag begrenzt.