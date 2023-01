Als Land der Mythen und Legenden hat sich Chiloé einen Namen gemacht. Die zweitgrößte Insel Chiles liegt vor Puerto Montt und lockt mit menschenleeren Stränden, Gelegenheit zur Wal- und Pinguinbeobachtung, und üppigem Kulturprogramm. Sinnliches Highlight sind die Gaumenfreuden der Insulaner.

Chiloé ist 180 Kilometer lang, bis zu 50 Kilometer breit und vom Festland nur durch den zwei Kilometer breiten Kanal von Chacao getrennt; mit der Fähre geht es aber rasch auf die Insel. Chiloé hat rund 150.000 sehr traditionsbewusste Einwohner; ihre reiche Mythenwelt verdanken sie den indigenen Huilliches.Unesco-Weltkulturerbe sind die 16 historischen Holzkirchen Chiloés, die spanisches Design mit den Techniken und Materialien der Insel verschmelzen. Die ältesten stammen aus dem 17. Jahrhundert. Gleich vier dieser Kirchen finden sich in Castro, der Hauptstadt Chiloés mit 40.000 Einwohnern. Bekannt ist Castro etwa für die bunten Stelzenhäuser der Fischer, die Palafitos, für das Museum für Moderne Kunst Chiloés und das große Brauchtumsfest (Festival Costumbrista) im Februar. Fischrestaurants laden zum Schlemmen ein, und auf dem Kunsthandwerkermarkt lassen sich authentische Souvenirs erstehen.Wer sich in die Geschichte, die indigene Vergangenheit, die Mythologie und das Kunsthandwerk der Insel vertiefen möchte, sollte auch Ancud, der mit gut 20.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Chiloés, einen Besuch abstatten. Hier entführt das Regionalmuseum die Besucher in das mythische Reich von Hexen und Zauberern. Die Geschichte der Ureinwohner erzählt auch das Museo Histórico Etnográfico in Dalcahue. Und der Kunsthandwerkermarkt des Städtchens ist nicht nur der beste Ort, um einen typischen Pulli, einen Schal oder eine Mütze aus Wolle zu kaufen, sondern auch um echt chilotischen Gesang zu hören. Noch mehr kultige Traditionen gibt es in dem Fischerdorf Chonchi zu erleben, zum Beispiel im Museo Viviente de las Tradiciones Chonchinas und im Akkordeonmuseum.Insel-Highlights für Naturliebhaber sind der Nationalpark Chiloé mit wilden Flüssen und Seen, Wäldern und weiten Stränden sowie die Islotes de Puñihuil gleich vor der Nordküste – der einzige Ort der Welt, wo Magellan- und Humboldtpinguine zusammenleben. Die kleinen Eilande lassen sich auf Bootstouren erkunden, und auch Wale, Otter und Kormorane sind bei der Gelegenheit aus der Nähe zu sehen.Wer authentisch nach Chiloé-Art speisen möchte, probiert den traditionellen Curanto, bei dem Fleisch und Meeresfrüchte, Kartoffeln und verschiedenes Gemüse in einer mit heißen Steinen ausgekleideten Grube gegart werden. Dazu werden dann die in Chile allgegenwärtige scharfe Soße namens Pebre und Kartoffelpuffer (Milcaos) gereicht, gekrönt von einem Pisco Sour, dem chilenischen Nationaldrink mit dem Traubenschnaps Pisco, Zucker, Zitronen- oder Limettensaft und geschäumtem Eiweiß.