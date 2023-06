Für Motorsportfans ist der Indianapolis Motor Speedway so etwas wie eine Kathedrale. Auf der historischen Rennstrecke werden seit 1909 zwei große Leidenschaften der US-Amerikaner – Sport und Autos – zu einem Mega-Event vereint.

Die Rennstrecke in Speedway, einem Vorort von Indianapolis im Bundesstaat Indiana, war die erste in den USA, die eigens für Autorennen gebaut wurde. 1987 wurde sie zu einer National Historic Landmark ernannt.Unglaublich ist die Zuschauerkapazität: Auf den Tribünen und im Infield der Rundstrecke finden insgesamt rund 400.000 Menschen Platz – der Speedway ist damit das größte Sportstadion der USA und einer der seltenen Rennstrecken, wo der Applaus der Zuschauer lauter ist als der Lärm der Motoren.Das vier Kilometer lange Oval – auch "The Racing Capital of the World" genannt – ist vor allem als Schauplatz für das Rennen Indianapolis 500 bekannt, dem Höhepunkt im Kalender der IndyCar Series. Bei diesem rund 800 km langen Rennen, das immer am Memorial Day, dem letzten Montag im Mai, ausgetragen wird, erreichen die Autos Geschwindigkeiten von bis zu 380 km/h.Zu den zahlreichen Traditionen des "Indy 500" gehören, dass der Gewinner ein Glas Milch während der Siegesfeier direkt nach dem Rennen erhält und die Starteranzahl auf 33 Fahrer beschränkt ist.Weitere beliebte Events auf dem Indianapolis Motor Speedway sind der GMR Grand Prix im Mai, der NASCAR Brickyard 400 im Juli, und der Grand Prix der Motorrad-Weltmeisterschaft im August.Jedem Haupt-Event gehen dabei mehrere Tage voraus, die mit Trainings- und Qualifikationsrennen, Konzerten, Autogrammstunden und vielen mehr gefüllt werden – genug Zeit also, um die besondere Motorsportatmosphäre und das typisch amerikanische Rahmenprogramm rund um die Rennen intensiv aufzusaugen. Mutige PS-Fans können sich sogar beim Indy Racing Experience Driving Program selbst hinter das Steuer eines IndyCar klemmen.Tipp für Historiker: das angeschlossene Hall of Fame Museum mit zahllosen Rennwagen, Motorrädern und Erinnerungsstücken aus der über 100-jährigen Geschichte der Rennstrecke. Hier erfahren Besucher auch, dass die Formel1 von 2000 bis 2007 auf dem Indianapolis Motor Speedway – Deutschlands Ausnahmepilot Michael Schuhmacher stand dabei fünfmal ganz oben auf dem Podest.