Die Amis sind mit mehr als 200.000 Angehörigen das größte indigene Volk Taiwans.

Lange Zeit wurden Taiwans indigene Völker verdrängt und unterdrückt. Doch das hat sich gewandelt: Etwa seit der Jahrtausendwende fördert Taiwans Regierung die Ureinwohnerstämme gezielt. Ihre Kultur, Bräuche und Lebensart können Besucher live erfahren, vor allem bei Stammesfesten.

Taiwans indigene Volksgruppen, die heute etwa eine halbe der 23 Millionen Inseleinwohner ausmachen, leben zumeist in den Bergregionen und pflegen selbstbewusst ihre Traditionen und ihr Kunsthandwerk.

In Wutai in der Gegend um Maolin im Süden Taiwans kann man den Kunsthandwerkern vom Stamm der Paiwan beim Töpfern und bei der Herstellung von Perlenschmuck über die Schulter schauen. Zu einer beliebten Attraktion haben sich ihre tempo- und farbenreichen Tanzshows entwickelt. Dabei werden die Zuschauer zum Mitmachen eingeladen.

Zu den bekanntesten indigenen Völkern Taiwans gehören die Yami. Sie veranstalten jedes Jahr im Juni auf der südöstlich vorgelagerten Orchideeninsel Lan Yu das Fest der fliegenden Fische, das den Riten des Fischfangs huldigt.

Sehenswert sind auch die Erntedankfeier Ilisin des Volks der Ami in der Stadt Hualien im Spätsommer. Wer den Xiuguluan-Fluss besucht, kann mit den Ami sogar eine Rafting-Tour unternehmen und dabei mehr über ihre Stammesgeschichte erfahren und lernen, wie man Garnelenkäfige aufstellt, ein Klatschnetz auswirft und ohne Kochgeschirr kocht.

Gut zu wissen: Einblicke in die Brauchtümer der Ureinwohner vermitteln das Shung Ye Museum of Formosan Aborigines in Taipeh, gleich gegenüber vom Nationalen Palastmuseum, sowie die Kulturdörfer in Wulai bei Taipeh, beim Sonne-Mond-See und im Landkreis Pingtung bei Kaohsiung.