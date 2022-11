Das in Valencia hoch verehrte, prachtvolle Gotteshaus wurde schon 1240 auf den Ruinen einer ehemaligen Moschee errichtet. Mehrere Feuersbrünste später haben die Valencianer die ehemals gotische Wallfahrtskapelle schließlich als barockes Schmuckstück wiederaufgebaut.

Die Iglesia de los Santos Juanes erhebt sich in bester Lage direkt an der Plaza del Mercado, gleich neben der historischen Markthalle und gegenüber der berühmten Seidenbörse. Die hoch aufragende Fassade wurde wie ein Altar mit Bildern gestaltet, wobei die zentrale Skulptur der Rosenkranzjungfrau das Highlight darstellt. Johannes der Täufer samt Lamm und Johannes der Evangelist mit Adler sind ebenfalls zu sehen.

Der gotische Ursprung des in Valencia hoch verehrten Gotteshauses ist noch am Kirchenschiff zu erkennen und auch an der riesigen Rosette an der Fassade, die im Volksmund als "das O von Sant Joan" bekannt ist. Sant Joan ist übrigens der katalanische Name für den heiligen Johannes. Und so wird die oben an der Fassade angebrachte Wetterfahne "der Spatz des Heiligen Johannes" genannt nach dem Vogel, der einst dort die Aussicht genießen durfte.