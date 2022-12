Barbados zählt zu den Ländern mit den besten botanischen Gärten der Welt, und die Barbados Horticultural Society hat bei der Chelsea Flower Show in London schon viele Goldmedaillen abgeräumt. Auf Platz eins unter den Gärten der Karibik haben es bei Trip Advisor die verträumten Hunte‘s Gardens gebracht.

Anthony Hunte, der den Garten in den 1950er Jahren in einem Karsttrichter im Herzen von Barbados ins Leben gerufen hat, empfängt die Besucher gern höchstpersönlich. "Die Doline, in der ich den Garten angelegt habe, ist Millionen Jahre alt und hatte die schönste Auswahl an Königspalmen", erinnert sich der leidenschaftliche Gärtner. "Ich habe andere Palmenarten hinzugefügt, um eine Kathedrale mit einem sehr, sehr hohen Baldachin zu schaffen."

Beim Betreten des Gartens ertönt klassische Musik und schafft die perfekte Atmosphäre fürs entspannte Flanieren zwischen blühenden Sträuchern und himmelhohen Palmen, Antiquitäten und Statuen. Kolibris flitzen von Blüte zu Blüte. Tische und Bänke laden zum Verweilen ein.

Extra-Tipp: Ein weiterer Höhepunkt für Gartenfans sind die Andromeda Botanic Gardens, wo auch kleine Workshops angeboten werden; Andromeda arbeitet eng mit der University of the West Indies zusammen. Und in der Andromeda Gallery Lounge präsentieren einheimische Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke und verkaufen Mahagoni-Skulpturen, handgemachte Seifen und Parfüms, Taschen, Kunst und Fotografie.