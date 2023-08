Wer in der Karibik seine Hochzeit feiern oder die Flitterwochen verleben möchte, findet mit Sandals Resorts einen vielversprechenden Partner. Denn der maßgeschneiderte Hochzeitsservice sorgt dafür, dass die Liebespaare das Ereignis individuell ganz so gestalten können, wie es zu ihren Wünschen passt.

Jede Lebensgeschichte ist einzigartig, und genauso sollte auch die Hochzeit sein. Deshalb hat sich Sandals von fertig geschnürten Hochzeitspaketen verabschiedet. Stattdessen können die Paare ihr Erlebnis dank des maßgeschneiderten Hochzeitsservice mit unzähligen Extras individuell anpassen.

Sandals meint es offenbar gut mit seinen verliebten Gästen. Deswegen wird für sie bereits ab der siebten Übernachtung eine kostenlose Hochzeit ausgerichtet. Dieser Service umfasst: einen tollen Ort für die Zeremonie, Brautstrauß, Knopflochblume und sogar eine Torte, die nach dem Jawort angeschnitten wird. Und da damit das Wesentliche schon mal unter Dach und Fach ist, kann das Paar sein Budget nun ganz darauf verwenden, sich seinen persönlichen Hochzeitstraum zu erfüllen. Extra-Bonbon: Für das Ehepaar gibt es 15 Prozent Rabatt bei den Wellness-Spezialisten im Red Lane Spa.

Sandals Dunns River in Ocho Rios auf Jamaika.

Bereits vor der Ankunft der Gäste beginnen die Spezialisten bei Sandals dann mit der Hochzeitsplanung und der Vorbereitung der Ehedokumente. Für die Zeremonie sucht das Team die malerische Hochzeitslocation, kümmert sich um Brautstrauß und Knopflochblume aus pinkfarbenen Orchideen, stellt weiße, gepolsterte Stühle für alle Gäste und spielt bei der Zeremonie die aufgezeichnete Begleitmusik nach Wahl. Ein Hochzeitsbild im Format 13 x 18 Zentimeter gehört ebenfalls zum Rundum-Service.

Inklusive sind außerdem für die Hochzeitsfeier der Empfang mit Sekt und Häppchen sowie ein individuell gewählter Cocktail und die zweistöckige Hochzeitstorte, dazu eingedeckte Tische mit gestärkten, weißen Tischdecken, weißem Porzellan, glänzendem Silberbesteck und funkelnden Gläsern. Auch hier sitzen die Gäste auf weißen, gepolsterten Stühlen.

Und das Beste ist: Nach dem "Ja, ich will" beginnen sofort die Flitterwochen. Das kostenlose Flitterwochenpaket umfasst eine Flasche elegant gekühlten Sekt auf dem Zimmer und am ersten Abend Blütenblätter auf dem Bett sowie an einem frei wählbaren Morgen frische Blumen und ein üppiges Frühstück am Bett.