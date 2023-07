Für immer wird Hiroshima mit dem tödlichen Abwurf der Atombombe 1945 assoziiert werden. Doch die Hafenstadt im Südwesten Japans ist längst auch für ihre Lebenslust bekannt – und für ihre Straßenbahnen und ihr Okonomiyaki.

Wahrzeichen bei Ebbe: Erst bei Flut steht der berühmte orange Torii des Itsukushima-Schreins im Wasser.

Hiroshima

Es ist immer wieder eine sehr ergreifende Erfahrung: Alljährlich am 6. August finden zum Jahrestag der Bombardierung von Hiroshima im Friedenspark, im Atombomben-Museum und anderen Mahnmalen Gedenkfeiern zu Ehren der Opfer statt. Genau um 8:15 Uhr – dem Moment, in dem die verheerende Bombe detonierte – läuten die Glocken im Friedenspark. Am Abend werden Tausende mit Kerzen beleuchtete Papierlaternen im Ota-Fluss zu Wasser gelassen. Jede von ihnen repräsentiert einen verstorbenen Menschen.Von den weit über 50 Gedenkstätten und Monumenten im Friedenspark (dem einstigen Bankenviertel der Stadt) für Bauarbeiter, Bergleute, Postangestellte und Künstler ist das Kinderdenkmal nahe der mahnenden Ruine des sogenannten Atombombendoms vielleicht die bewegendste. Der neun Meter hohe "Turm der tausend Papierkraniche" besteht aus einem schlanken Dreibein mit der Bronzestatue eines jungen Mädchens, das auf hochgestreckten Händen einen Kranich aus goldglänzenden Metallstangen trägt. Hier legen viele Besucher Papierkraniche als Symbole des Friedens nieder.Faszinierend: Die Einheimischen lieben ein Verkehrsmittel ganz besonders. Die Straßenbahn! In Hiroshima sind mehr Straßenbahnen als in jeder anderen japanischen Stadt – rund 300 – unterwegs. Bereits drei Tage nach der Atombombenexplosion fuhr hier schon wieder die erste Tram – und wurde so zu einem Symbol für Hiroshimas Resilienz und Lebensdrang. Einige der damaligen Modelle wurden liebevoll restauriert und sind bis heute in Betrieb. Selbst Straßenbahnwaggons aus aller Welt, auch Niederflurwagen aus Deutschland, sind keine Seltenheit im Stadtbild.Eines sei klargestellt: Trotz der tragischen Geschichte hat die überraschend moderne Millionenstadt – im Mai 2023 war sie Gastgeber des G7-Gipfels – das Lachen nicht verlernt. Es wird viel geshoppt (etwa in den Straßen Hondori und Aioi) und sich viel vergnügt: Hotspots sind die Viertel Ebisucho und Nagarekawa mit zahllosen Bars, Cafés, Clubs und Restaurants.Wie Osaka ist auch Hiroshima für sein Okonomiyaki bekannt – allerdings kommen hier in den herzhaften Pfannkuchen neben fein geschnittenen Kohl, Fleisch oder Meeresfrüchten auch geschichtete Buchweizennudeln. Seit dem 16. Jahrhundert werden in Hiroshima auch Austern gezüchtet. Besonders gern werden sie frittiert im Teigmantel genossen.Viele Besucher verbinden den Aufenthalt mit einem Abstecher zu einem der meistfotografierten Motive in ganz Japan: In der Bucht vor Hiroshima liegt die heilige Insel Miyajima im Seto-Inlandsee mit dem auf Holzpfählen gebauten Itsukushima-Schrein sowie dem davor bei Flut im Wasser stehenden berühmten orangen Torii. Wer ganz nah dran sein möchte, paddelt mit dem Kajak oder SUP direkt zum Shintō-Schrein.Gut zu wissen: Mit dem Shinkansen-Zug ist Hiroshima von Tokio aus nur knapp vier Stunden entfernt.