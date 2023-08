Mit ihren bildschönen Stränden und luxurösen Resorts und immer mehr Boutique-Hotels sind Antigua und Barbuda wie geschaffen für das ultimative Honeymoon-Erlebnis, aber auch Heiraten auf den Inseln ist völlig unbürokratisch und ausgesprochen kostengünstig.

In der gesamten Karibik gibt es keinen anderen Staat, in dem Urlauber so leicht und unbürokratisch heiraten können wie auf Antigua und Barbuda. Auch kostet eine Eheschließung hier am wenigsten. Die Paare müssen lediglich das Justizministerium des Inselstaates aufsuchen, dort unter Vorlage ihrer Reisepässe den Antrag ausfüllen sowie die fälligen Gebühren für Anmeldung, Antrag und den Standesbeamten entrichten – alles zusammen aktuell gerade einmal 290 US-Dollar.

Via London direkt nach Antigua Im Winter 2023/24 lässt sich Antigua (ANU) nun auch ohne Zwischenübernachtung erreichen, und zwar mit Virgin Atlantic via London mit Zubringern der British Airways.

Anschließend werden Ort, Datum und Uhrzeit der Zeremonie vereinbart, sodass die Trauung durch einen Standes- oder Heiratsbeamten sowie in Anwesenheit von zwei Trauzeugen vollzogen werden kann. Die Antragsteller müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Wer geschieden ist, bringt das Scheidungsurteil mit. Verwitwete müssen das Original ihrer Heiratsurkunde vorlegen.



Antigua & Barbuda Tourism Authority

Romantische Farbgebung: Einige der 365 Traumstrände auf Antigua und Barbuda schimmern in zartem Rosa.

So unkompliziert das Heiraten geht, es dürfte deutlich schwieriger sein, die Wahl für den Ort der Trauung und der Hochzeitsfeier zu treffen. Verantwortlich für die Qual der Wahl sind die 365 Strände mit weißem oder auch rosa Sand und die zahlreichen luxuriösen Unterkünfte – vom romantischen Boutique-Hotel bis zum mondänen Luxusresort. Sie alle bieten genau das exklusive Ambiente, was für das unvergessliche Fest unter Palmen nötig ist. Viele Hotels bieten spezielle Heiratspakete an und unterstützen die Paare mit erfahrenen Event-Planern bei den Vorbereitungen und der Organisation.

Wen wundert es da, dass der karibische Inselstaat der Kleinen Antillen bei den renommierten World Travel Awards schon mehrfach Platz eins bei der Kür des romantischsten Reiseziels der Welt ergattert hat. Ganz besonders verliebt geht es traditionell im Juni zu, wenn auf Antigua und Barbuda der Monat der Romantik gefeiert wird. Wer dann zum Heiraten auf die Inseln kommt, profitiert von zahlreichen Angeboten, die nur während dieser 30 Tage zur Verfügung stehen. Dazu können auch günstige Hotelofferten oder spezielle Services wie die beschleunigte Einreise am Flughafen gehören.

Inspiration für Romantik auf Antigua und Barbuda gibt es auf Facebook, wo eigens zu dem Thema seit einigen Jahren ein eigener Kanal Lust auf eine Trauung, auf Flitterwochen oder auf unvergessliche Ferienwochen macht.