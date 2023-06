Insbesondere für Streetfood-Liebhaber ist Singapur ein wahre Schlaraffenland. Die Qualität ist so gut, dass der renommierte Michelin-Guide eine Garküche bereits mit einem Stern ausgezeichnet hat.

Kulinarische Vielfalt im Melting Pot In Chinatown gibt’s Dim Sum, Glasnudelsalat oder krosse Pekingente, Little India lockt mit feurigen Currys und frisch gebackenen Roti Prata (Pfannkuchen), und die malaysische Küche serviert Satay-Spieße mit Erdnusssauce oder in Bananenpapier eingewickeltem Kokosklebreis. Auch die Restaurant-Szene ist riesig: Gourmet- und Designtempel mit europäischer Cuisine, ob an der Uferpromenade, in den Nobelhotels oder Malls. Unbedingt ausprobieren sollte man Singapurs inoffizielle Nationalgerichte Chilli Crab, Haianese Chicken Rice oder Fried Kway Teow.

Hawker Chan

Asien-Kenner wissen: Einen preiswerten Überblick über die kulinarische Vielfalt verschafft man sich am besten in einem Hawker-Centre, wo zahlreiche kleine Garküchen an einem Ort versammelt sind und dort Tag und Nacht Leckereien am Fließband produzieren.Singapur ist da keine Ausnahme. Star unter den 250 einfachen Essständen im Chinatown Shopping Centre Complex ist das Hawker Chen von Chan Hong Men. Der Koch stammt ursprünglich aus Malaysia, serviert aber eine kleine, aber feine Auswahl kantonesischer Gerichte.Bekannt ist seine Garküche für das gegrillte Schweinefleisch Char Siu und vor allem für den Soya Sauce Chicken Rice. Für diesen Leckerbissen – jedes der einfachen Gerichte kostete umgerechnet weniger als zwei Euro – nehmen viele Locals auch gern mal mehrere Stunden Wartezeiten in Kauf. Selbst der renommierte Michelin-Guide warnt: „Immer eine Schlange.“Von 2016 hatte die Gourmet-Bibel die winzige Garküche im Stadtstaat erstmals mit einem Stern ausgezeichnet – ein absolutes Novum in der Gastronomiebranche. Die Begründung der Jury liest sich so: „Der Chefkoch verwendet ein Rezept aus Hongkong, das er vor 35 Jahren gelernt hat. Er mariniert sein Huhn in Sojasauce, brät es, schneidet es in Stücke, kocht den Reis mit Hühnerfett und serviert ihn dann. Das hört sich sehr einfach an, aber in der Welt von Michelin ist die Fähigkeit, aus einfachen Dingen erhabene Produkte zu kreieren, eine große Kunstform.“Gut zu wissen: Mithilfe von Investoren haben Chan Hong Mens Gerichte die Welt erobert. Inzwischen hat der Starkoch zwölf Franchise-Restaurants in acht Ländern gegründet, darunter in Australien, Philippinen, Kasachstan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.