Bekannt für sein mondänes Flair ist der Badeort Hammamet. Schon vor 100 Jahren gaben sich Künstler und Schriftsteller aus aller Welt ein Stelldichein in dem einstigen Fischerdorf im Norden Tunesiens.

Das türkisblaue Meer vor der Tür, dazu der Duft von Jasmin, weißgetünchte Häuser und die strahlend weiße Stadtmauer verleihen der Medina von Hammamet einen poetischen Zauber. Kein Wunder, dass auch heute noch viele Maler, Schauspieler, Architekten und Galeristen, aus Tunesien, aber auch aus dem nahen Italien, aus Frankreich oder den USA, in Hammamet zu Hause sind.

Eine wichtige Rolle in der ruhmreichen Vergangenheit spielte der rumänische Milliardär George Sebastian, der sich den 1920er Jahren in Hammamet niederließ und sich eine Villa – das Dar Sebastian – baute und rauschende Feste für den internationalen Jet Set feierte. So avancierte Hammamet zum Trendziel für Künstler und Prominente wie Giacometti, Man Ray, André Gide, Le Corbusier, Visconti, Jean Cocteau und viele andere. Die weiße Villa beherbergt heute das Centre Culturel International de Hammamet.

Besonders schick geht es in Yasmine Hammamet zu, dem neuen Badeort südlich der Medina, der den Charme aus Tausend und einer Nacht mit zeitgenössisch-moderner Architektur verbindet. Eine Marina gehört ebenso zu Yasmine Hammamet wie breite Boulevards, Beach Clubs und die Medina Mediterranea, ein Themenpark mit Stadtmauer und Souks, der einer alten arabischen Stadt nachempfunden ist.

Zum Übernachten bietet Hammamet neben Urlauberhotels und Resorts Ferienclubs und traditionelle Hotels, Gästehäuser in der Medina und Landhotels im Hinterland wie etwa in Zaghouan. Das Urlaubsvergnügen reicht von Beach Life und Wassersport über Segeln, Golf und Thalasso-Therapie, Paint-Ball und Eislaufen bis zu langen Nächten in angesagten Clubs, ein Kasino und Dinner-Shows.

Im Juli und August wird schon seit mehr als 50 Jahren open air in einem Freilichttheater das Festival International de Hammamet gefeiert, ein großes Musik- und Theater-Event. Familienspaß versprechen der Freizeitpark Carthage Land und der Tierpark Friguia, 20 Kilometer südlich von Yasmine Hammamet.

Extra: Schöne Ausflugsziele im Hinterland sind das noch sehr ursprüngliche Städtchen Zaghouan, 50 Kilometer westlich von Hammamet, zu Füßen des Djebel Zaghouan (1295 Meter). Das Gebiet um den höchsten Berg im Osten Tunesiens wurde als Nationalpark ausgewiesen und ist auch beliebt bei Wanderern. Noch einmal 30 Kilometer weiter westlich liegen die römischen Stätten von Thuburbo Majus. Und 35 Kilometer südlich von Yasmine Hammamet thront auf einem Hügel das Berberdorf Takrouna.

Gut zu wissen: Hammamet ist 70 Kilometer vom Flughafen Tunis-Carthage und 50 Kilometer vom Flughafen Enfidha-Hammamet entfernt. Von Tunis aus geht es auch mit Bussen schnell und bequem nach Hammamet.