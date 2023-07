2023 soll es wirklich so weit sein: Das Große Ägyptische Museum öffnet seine Pforten – rund 20 Jahre nach der Grundsteinlegung. Im Vergleich zum überfrachteteten Vorgänger mitten in Kairo wird es hier vor allem eines geben: viel Platz für all die sagenumwobenen Schätze.

AshyCatInc., Grand-Egyptian-Museum-3, CC BY-SA 4.0

90.000 Quadratmeter wird das neue Ägyptische Museum in Kairo groß sein.

Der "Popstar" der Ägyptologie

90.000 Quadratmeter Gesamtfläche, 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 100.000 Artefakte: Der Name im weltweit größten archäologischen Museum ist Programm.Ein Hingucker ist das Große Ägyptische Museum schon äußerlich – mit seinem dreieckigen Grundriss, der 800 Meter langen Hauptfassade aus Glas, Alabaster und Beton und dem riesigen, von Feigenbäumen beschatteten Vorplatz. Im Inneren werden die Besucher im monumentalen Lichthof von der elf Meter hohen Statue von Pharao Ramses II. begrüßt. Entworfen hat das monolithische Gebäude das in Dublin ansässige Architekturbüro Heneghan Peng.Fokus der Eröffnungsausstellung wird die erstmals vollständig gezeigte Sammlung der Grabschätze von Pharao Tutanchamun sein. Entlang zweier erzählerischer Pfade – konzipiert und gestaltet vom Atelier Brückner aus Stuttgart – erleben Besucher die unschätzbaren Kostbarkeiten: Ein Pfad führt durch das Leben des Pharaos, der von 1332 bis 1323 vor Christus regierte. Der andere begleitet den britischen Ägyptologen Howard Carter, der 1922 Tutanchamuns Grabkammer im Tal der Könige in West-Theben entdeckte.Unter den rund 5600 Objekten sind Streitwagen, Thronsessel, Figuren, Amulette, Sarkophage, Schwerter, Sandalen, Unterhosen und vieles mehr. Glanzstück ist die goldene Maske des jungen Königs. Diese wird – ähnlich der Nofretete-Büste im Ägyptischen Museum in Berlin – einzeln in einem abgedunkelten Ausstellungsraum ausgestellt.Im Gegensatz zum rund 120 Jahre alten archäologischen Museum am Tahrir-Platz werden im Neubau vor den Toren Kairos und in Sichtweite der Pyramiden die einzigartigen Schätze auch multimedial präsentiert. Ein weiteres Versprechen der Betreiber: Die Touristen sollen entspannt, ohne Staub und großstädtischen Trubel den Weg zur Antike finden. Dafür wird die U-Bahn erweitert, die Autobahn und der erst 2020 eröffnete Sphinx International Airport westlich von Gizeh werden ausgebaut.Ein fixer Eröffnungstermin steht übrigens noch nicht fest. Experten tippen auf den 4. November 2023 – dann nämlich jährt sich die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun zum 100. Mal.