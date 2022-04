"Home of Trails" nennt sich der Alpenkanton mit den extra vielen Gipfeln und Tälern. In Graubünden steht fast jeder Weg den Mountainbikern offen. Die Rhätische Bahn sowie Postautos und Bergbahnen bringen die Sportler bequem von Trail zu Trail.

4500 Kilometer markierte Mountainbike-Routen hat Graubünden insgesamt zu bieten, und es werden immer mehr. Mit einer ganzen Reihe neuer Trails startet Graubünden in die Bikesaison 2022. Perfekt für Einsteiger und Familien ist etwa der flowige Pachific Trail, während der Sulvadi Trail vor allem Könner anspricht. Die beiden gehören zum Trailcenter Ftan, wo rund ein Kilometer neue Strecken ausgebaut wurden.

Der im Herbst 2021 eröffnete, vier Kilometer lange Catrina Flowtrail bietet anspruchsvolles Downhillvergnügen mit Steilkurven, Mulden, Bodenwellen und Holzbrücken. Und auf den Pumptracks im neuen Skills Parks Klosters machen sich die Mountainbiker fit für die neuen hochalpinen Trails in Davos Klosters.

Das Trendthema Mountainbiken in Graubünden spiegelt sich auch in der Infrastruktur wider. Spezialisierte Bike-Hotels haben alles, was das Sportlerherz begehrt, von der Werkstatt über den Wäscheservice bis zum gesunden Frühstück.

Gut für die spontane Reiseplanung: Fahrräder transportieren auch die Rhätische Bahn und die Postautos, und vielerorts ist sogar der Transport mit den Bergbahnen inklusive. Den großen Überblick mit den News für Mountainbike-Fans gibt es auf der Graubünden-Website.