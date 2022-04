Die größten Highlights des Landes in einer Tour versammelt: Das ist die Route, die als Grand Tour of Switzerland promotet wird. Mehr als 1600 Kilometer lang ist dieser unvergessliche Road Trip durch die Alpen.

Ascona (Foto) und Appenzell, Basel und Bern, das Matterhorn und das Jungfraujoch, der Rheinfall und der Brienzer See: Bei der Grand Tour of Switzerland ist der Reiseplan prall gefüllt mit berühmten Stationen. 45 Top-Attraktionen, 22 Seen und fünf Alpenpässe, zwei Biosphärenreservate und zwölf Unesco-Welterbestätten kommen da in einer einzigen Reise zusammen, ob man sie nun im Auto antritt oder mit dem Motorrad.

Der mehr als 1600 Kilometer lange Road Trip führt einmal rund um die ganze Schweiz – von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten.

Informationen zur Planung gibt es auf MySwitzerland.com. Gut zu wissen: Die Grand Tour of Switzerland ist zugleich der weltweit erste Road Trip für Elektrofahrzeuge. Ein dichtes Netz an Ladestationen setzt die gesamte Route unter Strom – alles über die E-Grand Tour – ebenfalls auf MySwitzerland.