Geschichte erfahren und hautnah erleben: Die Reise mit dem Gotthard Panorama Express führt von Luzern am Vierwaldstättersee über die historische Gotthard-Panoramastrecke bis ins Tessin. Fünfeinhalb Stunden dauert die Kombination aus Zug- und Schiffsreise.

Die Reise beginnt auf dem Motor- oder Dampfschiff in Luzern am Vierwaldstättersee. Von hier aus geht es vorbei an mystischen Buchten, malerischen Landschaften und geschichtsträchtigen Orten der Urschweiz, zum Beispiel dem Schillerstein oder der Rütliwiese, wo im Jahre 1291 die Schweiz gegründet wurde.

In Flüelen steigen die Reisenden vom Schiff in den Erste-Klasse-Panoramazug um und fahren über die historische Gotthardstrecke weiter in Richtung Südschweiz. Dreimal ist dabei die Kirche von Wassen zu sehen, die aufgrund der kühnen Bahnanlage mit ihren vielen Kehrtunnels Weltruhm erlangt hat. Auf der Fahrt durch das mächtige Urner Reusstal und den 1882 eröffneten Gotthardtunnel erfahren die Gäste spannende Geschichten rund um die einmalige Gotthardregion. Und schließlich erwartet sie die mediterrane Natur des Tessin – willkommen unter Palmen!