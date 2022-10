Premiere feiert auf der schwedischen Ostseeinsel in diesem Herbst Gotland Taste. Noch bis November locken Restaurants, Brauereien und Hofläden mit kulinarischen Aktivitäten wie Verkostungen und Hofbesichtigungen. Mitte November steigt außerdem das Trüffelfestival.

Auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland bieten das milde Klima, die vielen Sonnenstunden und der kalkreiche Boden beste Voraussetzungen für exquisite Gaumenfreuden. Exoten wie Trüffeln und Safran sind hier ebenso zu finden wie Erdbeeren, Himbeeren und die brombeerähnlichen Kratzbeeren sowie begehrte Klassiker wie Spargel.

Mit dem neuen Projekt Gotland Taste (September bis November) spricht die Insel in diesem Herbst besonders die Genießer an. Köstliche Abwechslung verspricht auch das beliebte Trüffelfestival (18.-20. November 2022). In den gotländischen Wäldern ist der hochwertige Burgunder-Trüffel zu finden. Wer den exquisiten Pilzen auf die Spur kommen möchte, kann an einer Trüffelsuche mit Spürhunden teilnehmen. Außerdem stehen ein Trüffelmarkt, Workshops und festliche Abendessen auf dem Programm.

Über ganz Gotland verteilt gibt es gemütliche Cafés, Bäckereien und Restaurants, die sich auf regionale Spezialitäten spezialisiert haben. Mittlerweile ist die Insel außerdem die Heimat eines Dutzends kleiner Brauereien sowie Whisky- und Ginbrennereien, und ganz im Süden keltern zwei Weingüter gotländische Weiß- und Rotweine.

Ein weiteres Highlight für Genießer ist das jährliche Erntefest, Gotlands Skördefestival, Anfang September. Dort treffen Feinschmecker Bauern und Lebensmittelproduzenten von der ganzen Insel und erleben, was in Sachen Kulinarik typisch gotländisch schmeckt.