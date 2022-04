Mit seiner sonnigen Aussichtsplattform auf 3089 Metern zählt der Gornergrat zu den Top-Ausflugszielen in der Schweiz. Von Zermatt auf 1600 Metern geht es mit der Gornergrat Bahn hinauf – Berge und Gletscher soweit das Auge reicht.

Wer die Alpenwelt von ihrer schönsten Seite kennen lernen will, dem wird rasch klar: Am Gornergrat führt kein Weg vorbei. Umgeben von 29 Viertausendern, vom berühmten Monte-Rosa-Massiv mit dem höchsten Gipfel der Schweiz, der Dufourspitze (4634 Meter), und dem drittlängsten Gletscher der Alpen bietet er ein Gebirgspanorama, das überwältigender nicht sein kann.

Die Gornergratbahn aus dem 19. Jahrhundert war die erste elektrisch betriebene Zahnradbahn der Welt. Gut 30 Minuten braucht die Zahnradbahn heute für die rund 1500 Höhenmeter zwischen Zermatt und dem Gornergrat. An der Bergstation liegt auch das höchste Hotel in den Schweizer Alpen, das 3100 Kulmhotel Gornergrat. Neu: 2021 wurde die multimediale Erlebniswelt Zooom the Matterhorn hoch auf dem Gornergrat eröffnet.