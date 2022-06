Dreieinhalb Kilometer lang und bis zu 100 Meter breit ist der goldgelbe, feinsandige Strand, der dem Badeort an Bulgariens Schwarzmeerküste seinen Namen gegeben hat. Dank der heilkräftigen Mineralquellen hat Goldstrand auch das Zeug zum Spa-Ziel.

Im Schatten alter Bäume wandelt man in Goldstrand gleich hinterm Strand, und die Hotels, Restaurants und Geschäfte schmiegen sich in die parkähnliche Umgebung. Das Spektrum an Unterkünften reicht von Fünf-Sterne-Resorts über geräumige Sommerhäuser bis hin zu Ferienwohnungen direkt am Strand.