Albanian National Tourism Agency

Die größte der vielen Burgen Albaniens erhebt sich an der Ostflanke des Mali-i-Gjerë-Gebirges mit Blick auf das Drina-Tal. Auch die Häuser erinnern in Gjirokaster oft an Festungen. Für diese steinerne Pracht gab es schon 2005 die Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe.