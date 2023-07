Geheimtipp für Lifestyle- und Architekturfans: Das Gayer-Anderson-Museum in Kairo hat sich einem ganz speziellen Thema gewidmet – der islamischen Wohnkultur. Zu verdanken ist das Kleinod einem britischen Offizier.

Major Robert Gayer-Anderson kam 1906 erstmals nach Ägypten, um dem British Royal Army Medical Corps zu dienen. Im Pharaonenland verliebte er sich in die arabische Kultur und Lebensart. Zwischen 1935 und 1942 lebte der Brite – inzwischen ein Rekrutierungsoffizier – mit einer Sondererlaubnis der ägyptischen Regierung in zwei angrenzenden Residenzen, in denen heute das Museum (Beit El Kritliyya) untergebracht ist.Gayer-Anderson restaurierte die 1632 gebauten Häuser und stattete sie aus mit pharaonischen, islamischen und asiatischen Antiquitäten: Gemälde, Möbel, Gläser, Kristalle, Teppiche, Seide, bestickte Kostüme und andere Artefakten, die er über die Jahre auf seinen zahlreichen Reisen angesammelt hatte. Besonders interessierte sich der stilbewusste Orientalist für kleine Objekte: Skarabäen, kleine Statuen, Schmuck und Keramikstücke.Die zahlreichen Themenzimmer im Museum sind in verschiedenen Stilen dekoriert. Das persische Zimmer etwa wartet mit fein gearbeiteten Fliesen auf, das Damaskus-Zimmer ist mit Gold und Lack verziert, und der Hingucker im Queen-Anne-Zimmer sind die eleganten Möbel. Von der Galerie mit vielen dekorativen Holzgittern (Mashrabiyya) blicken Besucher auf eine Empfangshalle mit einem Marmorbrunnen.Nach seinem Tod vermachte Gayer-Anderson das Anwesen Ägypten. Dass es im Museum Besonderes zu sehen gibt ( hier eine virtuelle Tour ), wusste übrigens auch Lewis Gilbert, der Regisseur von "Der Spion, der mich liebte", dem zehnten Film der Bond-Reihe: Er setzte den Superagenten sowohl auf der Dachterrasse als auch in der Empfangshalle des Gebäudes in Szene.Gut zu wissen: Das Museum liegt direkt neben einer weiteren Sehenswürdigkeit, Kairos zweitältesten und flächenmäßig größten Moschee Ibn Tulun.